Три дуже дієвих підживлення для кабачків: зробіть так, і збирайте урожай кожного дня!

Для рясного цвітіння та щедрого майбутнього врожаю розсаду овочів потрібно вчасно підгодувати.

Автор Youtube-каналу «Корисне TV» розповів, яке підживлення більш підійде для кабачків.

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Він зазначив, що сам завжди використовує три підживлення й отримує дуже гарні врожаї цього овоча.

Кущі кабачків ростуть великими, листя зелене, а всі кабачки, котрі зав'язуються, виростають.

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Перед тим, як проводити підживлення, необхідно всі овочі, які дозріли, зняти, щоб підкормку отримувала молода зав'язь.

Перш за все аграрій використовує органічні добрива. Вони безпечні для рослин та людей, роблять ґрунт більш родючим, але при цьому мають різкий запах.

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Для першого підживлення підійдуть бур'яни. Велике відро потрібно на дві третини заповнити бур'янами, а третину — водою. Закрити відро й залишити настоюватись 7 днів, але кожного дня перемішувати. Після 7 днів літр настою налити у 10 літрів води й поливати кабачки.

Таке підживлення можна використовувати протягом всього сезону 1 раз на 14 днів.

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Друге підживлення — це настій з коров'ячого посліду. Він також готується у великому відрі. Тільки посліду потрібно брати третину відра, а дві третини залити водою. Також настояти 7 днів, потім літр настою розвести у 10 літрах води й поливати овочі.

Третє підживлення — це настій з курячого посліду. Він також схожий на два попередніх, але він більш багатий на фосфор та калій. В ньому також переважає азот, який дуже потрібний для кабачків.

Пропорції такі самі, як у рецепті з коров'ячим послідом.

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити, аби томати не жирували, а нарощували плоди та зав'язь.

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