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Домашнє добриво для винограду: потрібен лише один інгредієнт

21:04 23 червня 2024
виноград

Хочете приготувати домашнє добриво для винограду, яке буде натуральною та екологічною альтернативою магазинним засобам? Використовуйте інгредієнт, який ви зазвичай викидаєте, щоб приготувати чудове добриво, пише kobieta.gazeta.pl.

Зазвичай виноградну лозу висаджують навесні або восени. Щоб виноград виріс пишним і здоровим, бажано вибрати для нього сонячне місце. Це не тільки забезпечить урожай соковитих плодів, але й захистить рослину від різних захворювань. Виноград віддає перевагу слабокислому або нейтральному ґрунту з pH від 6,5 до 7,2, тому це слід враховувати при виборі правильного добрива. Коли слід підгодовувати лозу? За словами садівників, бажано робити це на початку сезону, за два тижні до очікуваного цвітіння та восени, відразу після збору врожаю.

Ви можете зробити домашнє добриво для винограду зі скошеної трави. Вам не знадобляться спеціалізовані продукти або складні інгредієнти. Просто покладіть скошену траву у відро на ¾ його висоти й залийте водою так, щоб вона покривала її. Накрийте суміш кришкою або тканиною, щоб туди не потрапили комахи, та відставте на два тижні. Однак не забувайте ретельно перемішувати суміш щодня.

Через два тижні добриво готове до використання. Але що довше ви його зберігатимете, то кращими будуть властивості. Трав'яне добриво для винограду забезпечить рослину всім необхідним для пишного й рясного плодоношення. Воно містить переважно азот, але в ньому також є й інші необхідні вітаміни та мінерали. Важливо, що це домашнє добриво з трави має значення pH 6,7, тому воно ідеально підходить для вирощування винограду.

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