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В Миколаївській області уламки ракети впали на трасу: є постраждалі

14:27 27 червня 2024
Архівне фото прокуратури

В четвер, 27 червня під час відбиття ракетної атаки рф, у Миколаївській області уламки впали на трасу.

Є постраждалі, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Зранку (27 червня, — ред) в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу», — розповів він.

За словами чиновника, поранення отримав водій вантажівки, а його автомобіль зазнав пошкоджень.

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«Також сталася ДТП, в якій постраждав інший водій», — додав Кім.

Як відомо, у ніч на 27 червня російські війська масово обстріляли територію України, використавши дрони та ракети. Вибухи було чутно у Києві і на Хмельниччині. Над Миколаївською областю сили ППО збили шість російських дронів і три крилаті ракети. Загалом РФ запустила шість ракет, у тому числі «Кинджал» і 23 дрони. ППО збила п'ять ракет і всі дрони.

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