Не провів у СІЗО і доби: мер Мукачева заплатив 30 млн гривень застави і вийшов на волю

Мер Мукачева Андрій Балога, який є одним з підозрюваних у справі про продаж за безцінь 3 га землі у центрі міста, у четвер, 27 червня, сплатив заставу в розмірі 30 мільйонів гривень і вийшов з-під арешту.

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Про це написав закарпатський журналіст Віталій Глагола.

На думку фахівців НАБУ і САП, під час продажу території стадіону «Авангард» у Мукачеві, якій сприяв мер, громада зазнала збитків на 75 млн гривень.

Балога 26 червня був заарештований на два місяці із заставою 30 млн грн. 27 червня ВАКС відправив під арешт з можливістю внести таку саму заставу подільника Балоги, голову Мукачівської райради Михайла Ланьо. Чи буде він вносити заставу, поки невідомо.

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Схема мера Мукачева навколо землі

25 червня СБУ та НАБУ затримали мера Мукачева Андрія Балогу та його спільників. Слідчі зʼясували, що посадовці продали земельну ділянку в центрі Мукачева за заниженою вартістю. Окрім Балоги також затримано голову райради Михайла Ланьо та ексначальника земельного відділу міськради Артура Саміляка.

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За даними слідства, посадовці зловживали службовим становищем, щоб продати ділянку у центрі міста площею понад 3 га за заниженою вартістю. Організатором схеми, як зʼясували правоохоронці, є голова райради Ланьо. На сесії міськради мер Балога забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною в 9,6 млн грн, хоча ринкова вартість складає 84,6 млн грн.

До слова, за даними слідства, Ланьо є «впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону». В СБУ нагадали, що посадовець в минулому двічі обирався народним депутатом, у тому числі від «Партії регіонів», яка зараз є забороненою в Україні.

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Крім того, за версією слідства, мер Мукачева Андрій Балога особистим рішенням надав товариству Ланьо розтермінування платежу на 6 місяців. Тож ексрегіонал не тільки придбав землю за вартістю в 9 разів меншою за ринкову, а ще й отримав можливість виплатити її «у розстрочку».

Щодо землі — то йдеться про продаж стадіону «Авангард». У жовтні слідчі НАБУ та САП вже проводили обшуки у Балоги, Ланьо та інших. Зазначимо, що правоохоронці не називають імен фігурантів цієї справи. Однак відомо, що міським головою Мукачева, головою райради та ексначальником земельного відділу є саме Балога, Ланьо та Саміляк відповідно.

Андрій Балога очолює Мукачево з 2015 року. Його батьком є колишній міський голова Мукачева, колишній очільник Закарпатської ОДА та чинний народний депутат Віктор Балога.

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