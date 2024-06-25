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Продавали землю за безцінь: СБУ затримала на корупції мера Мукачева та голову районної ради

11:25 25 червня 2024
затримання

В Україні продовжують викривати схеми з привласнення землі. Так, на Закарпатті затримано міського голову та голову райради, які за безцінь продали 3 га землі. Про це повідомили в НАБУ.

«Міський голова „протиснув“ прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронців не називають прізвищ чиновників. Але журналіст Віталій Глагола зазначив, що йдеться про затримання мера Мукачева Андія Балоги та голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, а також начальника земельного відділу Мукачівської міськради Артура Саміляка.

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За даними Глаголи, справа стосується корупційної схеми продажу у Мукачеві стадіону «Авангард». Сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі становить приблизно 100 мільйонів гривень.

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У НАБУ уточнили, що підставою для відчуженнія землі стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.

Крім того, товариство отримало розтермінування платежу на 6 місяців.

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Серед підозрюваних детективи НАБУ називають, крім міського голови та голови районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради, двох власників компанії-оцінювачки та оцінювача.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року СБУ та НАБУ вже проводили обшуки у фігурантів кримінального провадження, але тоді нікого з посадовців не затримували.

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