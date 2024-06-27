Дружина Реброва підбила підсумки виступу збірної України на Євро-2024 (фото)

Дружина головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва Анна, яка під час роботи чоловіка в ОАЕ з ностальгією показала будинок пари під Києвом, подякувала національній команді за виступ на Євро-2024, де «жовто-сині» не змогли вийти з групи.

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«Було класно! Дякую збірній України, що подарувала це свято всім українцям! Попереду найголовніша перемога», — написала Анна Реброва, котра підтримувала чоловіка та його підопічних на стадіонах Німеччини, у сторіс Instagram.

Нагадаємо, що команда Реброва після розгромної поразки від Румунії (0:3) перемогла на чемпіонаті Європи Словаччину (2:1) і зіграла внічию з Бельгією (0:0), ставши першою в історії Євро командою, яка не змогла вийти з групи з 4 очками.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Сергія Реброва показала, як маленький син забиває голи.

Фото Instagram

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