Дженніфер Лопес вразила фігурою у білому купальнику

Співачка та актриса Джей Ло вилетіла з Лос-Анджелеса на тлі спекуляцій про те, що її шлюб з 51-річним Беном Аффлеком руйнується. Зірка продемонструвала вражаючу рівновагу, роблячи селфі на задньому сидінні швидкісного катера, що прямує у відкрите море. 54-річна Джей Ло в простому білому купальнику зробила знімок, сидячи поруч з італійським прапором, що майорить на судні біля Позитано в Італії. Потім вона перевірила зачіску, перш ніж приєднатися до інших на яхті для відпочинку, пише thesun.co.uk.

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Джей Ло прилетіла на відпочинок в той час, як, за чутками, її шлюб з Аффлеком руйнується, адже актора бачили вже без обручки.

Вони одружилися у 2022 році, через два десятиліття після розірвання заручин. Але в останні тижні з'явилися заяви, що шлюб пари розвалюється, а інсайдери кажуть, що «немає жодного шансу, що спрацює» публічна інтрига навколо їхнього роману.

Бен і Джей Ло спочатку зустрічалися протягом двох років до 2004 року, потом розлучилися та знову зійшлися вже у 2021 році й взяли шлюб.

Чутки про сімейні труднощі з'явилися після того, як подружжя не бачили разом протягом семи тижнів і стверджували, що Бен виїхав з їхнього особняка.



Джерело, близьке до Бена, повідомило Page Six: «Якби була можливість розлучитися на підставі тимчасового божевілля, він би це зробив. Йому здається, що останні два роки були просто гарячковим сном і тепер він прийшов до тями і розуміє, що нічого не вийде».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес привітала Бена Аффлека з днем батька.

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