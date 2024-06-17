Ще не все втрачено? Дженніфер Лопес привітала Бена Аффлека з днем батька

Попри слова інсайдерів про те, що Дженніфер Лопес «втомилася боротися» за свої стосунки, співачка не подає виду, що їхній шлюб з Беном Аффлеком приречений.

ВІДЕО ДНЯ

Так, кілька годин тому Лопес опублікувала у соцмережі архівне фото батька, на якому написала привітання зі святом.

Також Джен розмістила архівний знімок чоловіка, на якому написала «Наш герой».

Спільних дітей у Лопес та Бена Аффлека немає, проте актор має трьох дітей від колишньої дружини Дженніфер Гарнер. У Лопес з ними добрі стосунки: вони часто разом виходять на прогулянку та проводять час разом.

РЕКЛАМА

У мережі, проте, не всі вірять у спроби пари показати, що в них все добре. Так, однією з найімовірніших причин є їхній різний погляд на те, наскільки публічними мають бути їхні стосунки. Аффлек, який не любить надмірної уваги до себе, за словами інсайдерів, утомився від постійної уваги.

А нещодавно з'явилися повідомлення, що Бен знову почав пити на тлі проблем. З алкоголем складнощі у нього були й раніше, у попередньому шлюбі. Так, актор в інтерв'ю говорив, що почав пити саме на тлі проблем у шлюбі з колишньою дружиною, бо був нещасний з Гарнер. За ці слова актора тоді дуже критикували, і йому довелося виправдовуватися.

РЕКЛАМА

У травні стало відомо, що Лопес та Аффлек більше не живуть разом. А у мережі почали поширюватися чутки, що вони знаходяться на межі розлучення. Також вони виставили на продаж свій особняк. Нещодавно інсайдери розповіли ЗМІ, що подружжя переживає стрес через проблеми в особистому житті, але незважаючи на це, вони не хочуть розлучатися і роблять все, щоб врятувати стосунки. Зірок продовжують періодично бачити разом. І Бен, і Дженніфер поки що носять свої обручки, хоча раніше Аффлек двічі її знімав.

Нагадаємо, раніше ЗМІ припустили, що Лопес та Аффлек не хочуть розлучатися, попри те, що вони обоє нещасливі й переживають кризу.

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook