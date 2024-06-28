«Вона хоче, щоб я був щасливий»: принц Гаррі згадав про смерть принцеси Діани, втішаючи вдову воїна

Герцог Сассекський поділився несамовитим зізнанням про вплив смерті своєї матері, принцеси Діани, під час емоційної бесіди з удовою капрала Лі Скотта. У новому відео, опублікованому організацією Scotty's Little Soldiers, яке було записано під час його візиту до Британії в травні, 39-річний принц Гаррі поспілкувався із засновницею благодійної організації Ніккі Скотт про вплив важкої втрати на дітей, пише Hello!

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Гаррі було лише 12 років, коли його мати загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році, і в останні роки він відкрито говорив про те, як смерть Діани та горе вплинули на нього.

Під час щирої розмови Гаррі сказав Ніккі: «Ви переконуєте себе, що людина, яку ви втратили, хоче вас, або вам потрібно сумувати якомога довше, щоб довести їй, що її не вистачає. Але потім приходить усвідомлення — ні, вона, мабуть, хоче, щоб я був щасливий».

Коли Ніккі розповіла, як вони з колегами вчать дітей і молодь, які втратили батьків, жити заради пам'яті своїх батьків, Гаррі говорив про важливість не придушувати емоції, зазначивши: «Я думаю, що це найважче, особливо для дітей: «Я не хочу говорити про це, тому що я сумую, але коли я усвідомлюю, що я говорю про це, то я наче повертаю їх до життя, і насправді все ж стає легше».

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В інтерв'ю з Томом Бредбі в січні 2023 року напередодні публікації своїх мемуарів «Запасний» Гаррі зізнався, що після трагічної загибелі Діани він плакав лише один раз — на її похороні. В інтерв'ю The Telegraph у 2017 році він розповів, що вимкнув усі свої емоції, а боротися зі своїм горем почав лише у 28 років. Гаррі звернувся до психолога і почав займатися боксом.

Герцог виглядав помітно зворушеним, коли Ніккі згадувала той жахливий момент, коли їй довелося сказати своєму п'ятирічному синові Каю, що його батько, капрал Лі Скотт, загинув під час служби в Афганістані у 2009 році.

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Організація Scotty's Little Soldiers була заснована матір'ю двох дітей Ніккі Скотт в 2010 році з метою надання довгострокової підтримки дітям військових, які втратили батьків. Гаррі співпрацює з благодійною організацією з 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл та принц Гаррі відсвяткували день народження принцеси Лілібет.

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