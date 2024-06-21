У Польщі стартує ремонт на станції «Хелм»: як курсуватимуть поїзди з України

З неділі, 23 червня, в Польщі, де днями почали поливати кордон свинячим гноєм, розпочнуться ремонтні роботи на залізничній станції Хелм, тож до кінця літа буде змінено маршрути деяких поїздів з України.

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Втім, згідно з повідомленням «Укрзалізниці», розклад руху основних поїздів ⁠№ 67/68 Київ — Варшава — Київ, ⁠№ 19/20 Київ — Хелм — Київ, ⁠№ 119 Дніпро — Хелм та ⁠№ 24 Хелм — Київ не зазнає жодних змін. Вони та пересадкові поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.

Проте, маршрути поїздів ⁠№ 23 Київ — Хелм, ⁠№ 93/94 Харків — Хелм — Харків та ⁠№ 120 Хелм — Дніпро будуть обмежені до польської прикордонної станції Дорохуськ замість Хелму, відстань між якими складає всього 25 км.

Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: безпосередньо у поїзді «Укрзалізниці». Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:

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двогрупний поїзд № 93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 09:10 (Хелм 09:31 — 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

двогрупний поїзд № 120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 — 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

Нагадаємо також, що нещодавно «Укрзалізниця» оновила свій сайт, де зокрема можна придбати онлайн і квитки до Польщі.

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