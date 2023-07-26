Згвалтував 10-річну сусідку і шість років ховався з кордоном: на Буковині винесли вирок збоченцю

В Україні стало відомо про ще один випадок знущання з дітей. Після того, як в Мукачеві поліцейські затримали 62-річного чоловіка, який на пляжі оголеним здійснював розпусні дії щодо маленької дівчинки, на Буковині до 9 років тюрми засуджено місцевого жителя, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

«За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької окружної прокуратури жителя Чернівців визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі. Прокурори довели, що у березні 2016 року 50-річний чоловік перебуваючи за місцем свого проживання у селі Мамаївці, колишнього Кіцманського району, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної доньки своїх сусідів. Дівчинка добре знала сім’ю обвинуваченого та неодноразово бувала у них дома», — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі розповіли, що після скоєного громадянин покинув територію України та упродовж 6 років переховувався від органів слідства. Після повернення в Україну, у 2022 році, його затримали правоохоронці. Відомості про ґвалтівника внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи. Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що нелюд з Прикарпаття зґвалтував та задушив 9-річну родичку.

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