Нещодавно в районі селища Дубове на південь від Бєлгорода, який періодично атакує власна армія, прогриміли вибухи. Як з'ясувалося, українські ракети Himars вразили російські комплекси ППО «Панцир-С1». Вони прикривали обласний центр із півдня і перебували за 37 км від держкордону. Далекобійність Himars сягає 85 км, вони могли перебувати не на самому кордоні, а за 30−40 км на південь.

ВІДЕО ДНЯ

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке переконаний — знищення «Панцирів» свідчить про провал російської стратегії останніх тижнів.

«Коли в травні російські війська перейшли в наступ у Харківській області, однією з цілей називалося створення „буферних зон“. Мета — щоб ЗСУ не могли обстрілювати Бєлгород із прикордонної території».

росія стала просуватися за двома напрямками: на Липці і на Вовчанськ. Проте, додав аналітик, обидва наступи захлинулися, а між ними утворився коридор, який, як і раніше, контролює Україна. Саме звідти Himars і вдарили по «Панцирах» під Бєлгородом, додає Юліан Рьопке.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що російська бронетехніка програє американським Bradley.

РЕКЛАМА

154

Читайте нас у Facebook