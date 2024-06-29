Полуничне морозиво з 4-х інгредієнтів за рецептом Тетяни Литвинової: готуємо смакоту для всієї сім’ї

Як готувати морозиво з молоком та цукром вигадали у паризькому кафе «Тортоні» наприкінці XVIII століття.

Сучасне морозиво виготовляється зазвичай з молока, вершків, олії, цукру, смакових та ароматичних добавок. Але в домашніх умовах господині обходяться без консервантів, замінників молока та інших не дуже корисних інгредієнтів.

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Своїм рецептом ласощів поділилася кулінарка Тетяна Литвинова. Вона запропонувала приготувати полуничне морозиво.

Для цього знадобиться:

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• полуниця 300 г

• банан 2 шт

• вершки 33% 200 г

• згущене молоко 100 г

Але полуниця та банан повинні бути заморожені, додала майстриня.

Приготування:

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В блендері збити всі чотири інгредієнти. Залити у контейнер й поставити до холодильної камери на 6 годин.

Нагадаємо блогерка Alina FooDee поділилася рецептом смачного повидла, яке готується всього три хвилини з невеликою кількістю цукру.

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