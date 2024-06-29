Полуничне морозиво з 4-х інгредієнтів за рецептом Тетяни Литвинової: готуємо смакоту для всієї сім’ї
Як готувати морозиво з молоком та цукром вигадали у паризькому кафе «Тортоні» наприкінці XVIII століття.
Сучасне морозиво виготовляється зазвичай з молока, вершків, олії, цукру, смакових та ароматичних добавок. Але в домашніх умовах господині обходяться без консервантів, замінників молока та інших не дуже корисних інгредієнтів.
Своїм рецептом ласощів поділилася кулінарка Тетяна Литвинова. Вона запропонувала приготувати полуничне морозиво.
Для цього знадобиться:
• полуниця 300 г
• банан 2 шт
• вершки 33% 200 г
• згущене молоко 100 г
Але полуниця та банан повинні бути заморожені, додала майстриня.
Приготування:
В блендері збити всі чотири інгредієнти. Залити у контейнер й поставити до холодильної камери на 6 годин.
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