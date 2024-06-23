Морозиво всього з двох продуктів від Ольги Матвій: порадуйте рідних і друзів смакотою
Домашнє морозиво — справжня знахідка мам, чиї діти люблять у спеку поласувати пломбіром. До того ж, готуючи частування вдома, ви будете на 100% впевнені в його якості, запевняє фудблогер із Маріуполя Ольга Матвій.
Вона пропонує приготувати морозиво всього з двох інгридіендів — згущеного молока та вершків (їх краще взяти щожирнішими).
Також важливим секретом є охолодження продуктів (та ємності) протягом 4−6 годин.
Що знадобиться:
- вершки 33% - 500 мл
- згущене молоко — 200 мл.
Етапи приготування
Спочатку збийте вершки (це відбувається швидко, тому не перестарайтеся і не перетворите їх на олію). Коли маса загусне, цівкою введіть згущене молоко і знову збийте.
Перелийте вершкову масу в ємність, яку можна заморозити і поставте в морозильну камеру на 3 години.
Подавати морозиво краще у вафельних ріжках, які можна придбати вже готовими.
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