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Морозиво всього з двох продуктів від Ольги Матвій: порадуйте рідних і друзів смакотою

15:20 23 червня 2024
Готове морозиво

Домашнє морозиво — справжня знахідка мам, чиї діти люблять у спеку поласувати пломбіром. До того ж, готуючи частування вдома, ви будете на 100% впевнені в його якості, запевняє фудблогер із Маріуполя Ольга Матвій.

Вона пропонує приготувати морозиво всього з двох інгридіендів — згущеного молока та вершків (їх краще взяти щожирнішими).

Також важливим секретом є охолодження продуктів (та ємності) протягом 4−6 годин.

Що знадобиться:

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  • вершки 33% - 500 мл
  • згущене молоко — 200 мл.

Етапи приготування

Спочатку збийте вершки (це відбувається швидко, тому не перестарайтеся і не перетворите їх на олію). Коли маса загусне, цівкою введіть згущене молоко і знову збийте.

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Перелийте вершкову масу в ємність, яку можна заморозити і поставте в морозильну камеру на 3 години.

Подавати морозиво краще у вафельних ріжках, які можна придбати вже готовими.

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Також вас може зацікавити рецепт абрикосово-бананового сорбету, який влітку розходиться навіть краще за морозиво. А якщо ви не знаєте, що приготувати рідним на вечерю, скористайтеся «італійською» підказкою Євгена Клопотенка.

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