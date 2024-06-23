Морозиво всього з двох продуктів від Ольги Матвій: порадуйте рідних і друзів смакотою

Домашнє морозиво — справжня знахідка мам, чиї діти люблять у спеку поласувати пломбіром. До того ж, готуючи частування вдома, ви будете на 100% впевнені в його якості, запевняє фудблогер із Маріуполя Ольга Матвій.

ВІДЕО ДНЯ

Вона пропонує приготувати морозиво всього з двох інгридіендів — згущеного молока та вершків (їх краще взяти щожирнішими).

Також важливим секретом є охолодження продуктів (та ємності) протягом 4−6 годин.

Що знадобиться:

РЕКЛАМА

вершки 33% - 500 мл

згущене молоко — 200 мл.

Етапи приготування

Спочатку збийте вершки (це відбувається швидко, тому не перестарайтеся і не перетворите їх на олію). Коли маса загусне, цівкою введіть згущене молоко і знову збийте.

РЕКЛАМА

Перелийте вершкову масу в ємність, яку можна заморозити і поставте в морозильну камеру на 3 години.

Подавати морозиво краще у вафельних ріжках, які можна придбати вже готовими.

РЕКЛАМА

Також вас може зацікавити рецепт абрикосово-бананового сорбету, який влітку розходиться навіть краще за морозиво. А якщо ви не знаєте, що приготувати рідним на вечерю, скористайтеся «італійською» підказкою Євгена Клопотенка.

52

Читайте нас у Facebook