Мобілізація аспірантів: МОН приготувало для вступників різкі зміни

У Міністерств освіти та науки (МОН) забили на сполох, оскільки кількість охочих навчатися в аспірантурі різко зросла.

Якщо до 2022 року заявки на навчання в аспірантурі подавали 7−8 тисяч людей, то у 2024 вчитися бажають близько 90 тисяч вступників.

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Через це МОН заявило про нові правила вступу, пише ТСН.

МОН видало наказ № 910 від 24 червня 2024 року «Про деякі особливості набуття та поновлення і статусу здобувача вищої освіти 2024 року». Документ вже зареєстровано у Міністерстві юстиції (N 945/42290).

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Як пояснили в міністерстві, змінити цьогорічні правила вступу на третій рівень вищої освіти спонукав «надмірний ажіотаж до навчання в аспірантурі серед чоловіків призовного віку». Зокрема, навчання в аспірантурі перетворилося «на корупційний інструмент уникнення мобілізації».

Головна зміна — цього року навчатися на денній формі навчання здобувачі освіти зможуть винятково за державний кошт. Кількість бюджетних місць збільшили від 3200 до 7000.

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Попри це, охочі зможуть навчатися за контрактом на заочній та вечірній формах.

«Остання доступна, зокрема, за державним замовленням. Однак для здобувачів освіти, які навчаються на заочній або вечірній формі, не передбачена відстрочка від мобілізації, як-от для денної форми за контрактом, набір на яку призупиняють», — йдеться в повідомленні.

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Крім того, у 2024 році скасували можливість переведення з інших форм на денне або дуальне навчання, а також обмежили можливість поновлення на навчання.

Однак, це не стосується окремих категорій здобувачів освіти. Сюди входять:

- особи, які на дату поновлення не досягли 25-річного віку;

- тих, хто має відстрочку від мобілізації в Україні за ч. 1, 3, 5, 6 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

- тих, хто мав перерву в навчанні у зв’язку з вагітністю, пологами або доглядом за дитиною;

- був звільнений з військової служби після 24 лютого 2024 року;

- хто поновлюється за медичною чи фармацевтичною спеціальностями;

- мав академічну відпустку тривалістю не більше одного року;

- хто поновлюється до складу курсантів вищих військових навчальних закладів або вишів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліціянтів;

- є військовими навчальних підрозділів ЗВО.



Для вступу до аспірантури мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) та вступні іспити у виші.

Цього року, щоб отримати допуск до вступних іспитів у закладі вищої освіти, абітурієнт має набрати в блоці ЄВІ щонайменше 160 балів.

Отримані бали за блок іноземної мови можуть не враховуватися до конкурсного балу для вступу, якщо таке рішення ухвалить відповідний заклад освіти.

Додамо, право на відстрочку є в асистентів-стажистів, аспірантів, інтернів та докторантів, які проходять навчання на денній та дуальній формі.

Раніше ми писали про те, чому студентів та аспірантів можуть мобілізувати у період з липня до вересня.

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