Ворог запустив вночі по Україні 10 «шахедів»: військові назвали кількість збитих цілей

В ніч на 29 червня російські окупанти запустили по Україні 10 дронів-камікадзе типу «shahed-131/136» із району приморсько-ахтарськ (рф). Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Ворожі дрони збивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ.

ППО працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Всі «Шахеди» було знищено.

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Також продовжуються пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ворожим ракетними ударом багатоповерхівці у Дніпрі, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Станом на ранок 29 червня було відомо, що загинула 1 особа, постраждало 12 людей, з них — 1 дитина. Врятовано 2 людей.

В одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Пошкоджено 11 автомобілів.

Ліквідовано пожежу на площі 150 кв. м. Вивезено 190 т будівельного сміття.

До проведення робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 28 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка — частково зруйновано верхні поверхи будинку.

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