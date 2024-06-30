Зрадять не моргнувши оком: названі найневірніші в коханні знаки зодіаку

Астрологи, які раніше назвали п'ять найревнивіших знаків зодіаку, розповіли, хто найбільше схильний до невірності у стосунках, інформує Ukr.Media.

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Овен

На жаль, пристрасть Овна найчастіше не обмежується офіційними відносинами. Овни гарячі, войовничі та абсолютно переконані, що вони неповторні у ліжку!

Пристрасний бік представників цього знака зодіаку становить часом небезпеку для стосунків, бо Овни люблять завойовувати. Вони люблять все нове, азарт першої спокуси, неприборкану пристрасть, яку можна нібито відчувати тільки з новими партнерами. І саме тому Овен опиняється у топ-списку зрадників.

Як здобути вірність Овна? Ніяк. Винятково йому самому потрібно визнати, що дитяче прагнення нових (постільних) іграшок може закінчитися погано, або подумати над тим, чи дійсно короткочасні пригоди вартують того, щоб ризикувати відносинами.

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Риби

Риби часто зраджують у відповідь на згаслу романтику. Цьому знаку зодіаку властива чутливість та інтуїтивність. Водний знак часто виявляється в конфлікті почуттів: з одного боку, Риби мають інтровертну природу, в якій цінується безпека довгострокових відносин.

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З іншого боку, Риби можуть продемонструвати несподівану пристрасну енергію, коли зустрінуть потрібну людину. Тоді в програмі любовні пригоди. Партнер, який чекає вдома, забутий.

Риби зраджують, особливо коли початкова романтика та пристрасть залишили їхні стосунки. Вони не усвідомлюють, що поділяють відповідальність за підтримку вогню, і водночас недооцінюють свою здатність активно формувати відносини.

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Водолій

Водолії — дивовижні, пристрасні коханці. На жаль, ці знаки Зодіаку найчастіше зраджують.

Водолій неймовірно волелюбний і дуже цінує свою незалежність. Повітряний знак часто зраджує, бо хоче довести і собі, і партнеру, що він «вільний».

Чому Водолій прирівнює «свободу» до ведення справ за спиною довірливих партнерів, сторонньому здається незрозумілим.

Водоліям з таким мисленням краще припинити стосунки, а не таємно зраджувати. Або разом із психологом знайти відповідь на питання про те, звідки береться ця, здавалося б, ненаситна потреба в незалежності та чи можливо її задовольнити у рамках здорового партнерства.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, як будувати відносини з представницями різних знаків зодіаку, а також назвали представників найбільш токсичних знаків зодіаку серед чоловіків.

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