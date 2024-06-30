Дівоче прізвище у трудовій книжці може стати проблемою: чи потрібно вносити зміни до документа і як це зробити

В Пенсійному фонді України, де раніше зазначили, що помилки в оформленні трудової книжки можуть призвести до відмови у призначенні пенсії чи зменьшенні її розміру, повідомили, що робити, якщо в трудовій книжці дівоче прізвище.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо в трудовій книжці виявлено неправильне написання прізвища, виправити ці дані може роботодавець, у якого ви працюєте зараз. Колишнє прізвище має бути закреслено однією рискою і поряд записане нове. При цьому на внутрішньому боці обкладинки трудової книжки необхідно обов'язково вказати інформацію про документ, на підставі якого виправлено запис (паспорт, свідоцтво про шлюб тощо), його реквізити: номер та дата видачі. Ця інформація має бути завірена підписом відповідальної особи та печаткою (за наявності). Якщо ви наразі не працюєте, для виправлення запису можна звернутися на підприємство, де такий запис було зроблено. Якщо підприємство, яке внесло до трудової книжки неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робить його правонаступник», — йдеться у повідомленні Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому Пенсійний фонд може відмовити в оцифруванні трудової книжки, а також про те, чому деякі пенсіонери не можуть оформити пенсію роками.

РЕКЛАМА

103

Читайте нас у Facebook