Чому Пенсійний фонд може відмовити в оцифруванні трудової книжки: названі основні причини

В Україні під час війни стала актуальною проблема збереження документів. Одним із способів цього є оцифрування. За допомогою Пенсійного фонду України українці можуть оцифровувати трудові книжки.

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«Процедура повного завершення оцифрування трудової книжки після подання заявником скан-копії документа підтверджується статусом звернення щодо стану його опрацювання», — зазначили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Перевірити стан опрацювання документів про трудову діяльність можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України http://portal.pfu.gov.ua:

- роботодавцю — у кабінеті страхувальника в розділі «Звернення» (відображено всі звернення роботодавця щодо кожного працівника із відображенням статусу обробки);

- застрахованій особі — в особистому кабінеті користувача в розділі «Мої звернення».

Статус звернення «Виконано» свідчить, що скан-копії опрацьовані та дані про трудові відносини працівника актуалізовано. Статус звернення «Скасовано виконання» означає, що звернення містить певні помилки, не опрацьовано та потребує повторного подання (опис причини відхилення вказано в реквізиті «Повідомлення»). Інші статуси означають, що звернення знаходиться ще в опрацюванні фахівцями Пенсійного фонду.

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«Основними причинами скасування звернень з оцифрування трудових книжок є помилки, які допускають користувачі вебпорталу», — повідомили в ПФУ.

Це трапляється у випадках, якщо скановані копій документів:

- не належать заявнику;

- зроблені не з оригіналів документів або в чорно-білому форматі;

- відскановані неналежним чином (обрізані дати, номери наказів тощо).

- наявне порушення вимог до оформлення трудової книжки: відсутня скан-копія титульної сторінки трудової книжки; відсутній підпис власника трудової книжки або запис про зміну ПІБ; відсутня печатка установи або підпис відповідальної особи.

- в електронній формі звернення в даних особи наявні помилки.

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