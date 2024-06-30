І трохи арахісової пасти: рецепт легкого яблучного пирога від Злати Огнєвіч

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно випустила кліп на пісню «Пташка», поділилася рецептом легкого яблучного пирога в Instagram.

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Інгредієнти:

- тортилья;

- яблука 250−300г;

- арахісова паста 20 г;

- молоко 70мл;

- яйця 2 шт;

- кориця;

- підсолоджувач за смаком.

«Не забудьте змазати форму олією, якщо не хочете, щоб все пригоріло, як в мене. P. S. І взяти для випікання скляну круглу форму», — порадила співачка.