І трохи арахісової пасти: рецепт легкого яблучного пирога від Злати Огнєвіч
Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно випустила кліп на пісню «Пташка», поділилася рецептом легкого яблучного пирога в Instagram.
Інгредієнти:
- тортилья;
- яблука 250−300г;
- арахісова паста 20 г;
- молоко 70мл;
- яйця 2 шт;
- кориця;
- підсолоджувач за смаком.
«Не забудьте змазати форму олією, якщо не хочете, щоб все пригоріло, як в мене.
P. S.І взяти для випікання скляну круглу форму», — порадила співачка.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати яблучний пиріг з йогуртовою заливкою, а також яблучний рулет.40
Читайте нас у Facebook