Яблучний пиріг з йогуртовою заливкою: ідеально до ранкової кави

Цей яблучний пиріг виходить невисокий, соковитий, в міру солодкий, з приємною кислинкою, тане в роті. Він вийде у кожної господині, впевнена кулінарка Любов Біріна.

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Тісто:

масло 82% - 120 г

смалець — 50 г

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цукор — 40 г

сметана 20% - 30 г

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борошно — 250 г

порошок для випікання — 3 г

жовтки — 2 шт.

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Приготування

В чашу міксера помістити масло, смалець та цукор. Збивати на великих обертах до побіління маси та розчинення цукру. В процесі збивання додати по одному жовтки. В кінці додати просіяне борошно з порошком для випікання. Швидко, вручну, замісити тісто. Поділити його на дві частини. Одну частину покласти в морозилку. Другу — розподілити по дну круглої форми (28 см в діаметрі). Наколоти виделкою. Помістити в холодильник на пів години. Випікати до золотистості при 175 градусах (15−17 хвилин). Охолодити.

Заливка

Два білки збити з цукром (50 г). Окремо перемішати грецький густий йогурт (200 г), сметану (100 г) та кукурудзяний крохмаль (30 г); перемішати зі збитими білками.

Яблуко почистити від шкірки, видалити серединки, порізати тонкими пластинами. Вага очищеного яблука — 350 г. Яблуко помістити на спечену основу, присипати корицею (3 г) та цукром (30 г). Залити йогуртовою заливкою, зверху натерти тісто з морозилки. Пекти при 160 градусах близько 50 хвилин.

Раніше українська фудблогерка Alina Foodee поділилася рецептом ідеального яблучного пирога, який не зашкодить фігурі.

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