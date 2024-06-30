Хвойні рослини на дачі: п'ять причин від них відмовитися

Деякі види рослин, у тому числі й троянди, погано ростуть поряд з хвойними деревами. Адже коренева система хвойних дерев та кущів розгалужена, вона забирає поживні речовини на достатньо великій площі.

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Втім, це не єдина причина для того, аби не висаджувати хвойні на дачній ділянці. Як пишуть novosti24.kyiv.ua, хвойні дерева навіть у сучасному світі мають статус «мертвих дерев», що мають енергетику смерті, притягують негатив і тому подібне.

Більш практичний мінус: закислення ґрунту, що може бути не до вподоби іншим рослинам.

Під час грози у високі дерева, а саме такими виростають ялини та сосни, можуть попасти блискавки. Більш того, хвойні швидко загоряються і можуть стати причиною пожежі.

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Хвоя, що осипається, не є органічним добривом, а більше мульчею. Отже під кронами не буде рости інша культура.

Також великі дерева створюють глибоку тінь. Це треба враховувати, обираючи місце для висаджування декоративних дерев.

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Варто знати, що не повсюдно можно висаджувати й папороть, яка швидко розростається й має розгалужену кореневу систему. Її краще садити у віддаленному кутку саду або біля доріжок.

Фото Pixabay

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