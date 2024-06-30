У Харкові КАБ ударив по центру міста: є загиблий та багато поранених (відео)

Вдень у неділю, 30 червня, росіяни знов завдали авіаудару по Харкову.

Як повідомляє очільник обласної ВА Олег Синєгубов, наразі відомо про п'ятьох поранених, серед яких — дитина 8 місяців

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За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, ворожий КАБ влучив майже у центр міста — у цивільне підприємство, де розпочалася пожежа. Також на території горять сім вантажних автівок, які належать підприємству, що постраждало.

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Пожежа виникла на території відділення пошти.

За даними Ігоря Терехова, вже відомо про одну жертву обстрілу, обстеження місця прильоту триває. Кількість постраждалих збільшилася до 8.

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Нагадаємо, що 30 липня у Вільнянську оголосили день жалоби за містянами, які загинули напередодні під час російського удару по місту.

Фото — скріншот

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