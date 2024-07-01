Ворог вдарив вночі балістикою по Дніпру: постраждали 7 людей, серед них — підліток
Вночі росіяни вдарили по Дніпру, в місті пролунали вибухи. Місто було атаковане балістикою, повідомили у Дніпропетровській ОВА.
Постраждали семеро людей, серед них підліток. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.
У житловому районі пошкоджено магазин. Розбиті дахи та вікна у приватних будинках, багатоповерхівках.
Крім того, Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
«Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га», — повідомив очільник області.
По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію.
У неділю ввечері росіяни вдруге вдарили ФАБ-500 по Харкову. Прилетіло в термінал «Нової пошти». Семеро людей вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо вчора ввечері ворог завдав удару по Києву. В Оболонському районі уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку. Внаслідок ракетної атаки на Київщині постраждало 3 людей, одна з них — дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області.
На території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів — автівки та мотоцикл.515
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