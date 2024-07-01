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Десерт «Лід та полум’я» — чарівність у кожному шматочку: Тетяна Литвинова зацікавила новим рецептом

15:51 1 липня 2024
Литвинова

Кулінарка Тетяна Литвинова після полуничного морозива запропонувала своїм прихильникам чудовий рецепт неповторних ласощів.

«Лід та полум'я» — це вишуканий десерт, в якому поєдані морозиво в середині шоколадного бісквіта з вишневим компоте. Зверху все це закривається меренгою, а потім піджигається", — розповіла кулінарка.

Вона впевнена, що така краса та смакота прийдуться до смаку навіть дуже вибагливим гурманам.

Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:

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Для бісквіта:
борошно 100 г, цукор 110 г, яйця 4 шт, олія 50 г, молоко 50 г, розпушувач ½ ч л.

Для крему:
молоко 320 г, жовтки 4 шт, цукор 60 г, згущене молоко 60 г, кукурудзяний крохмаль 30 г, ван цукор 10 г, вершкове масло 120 г, сіль дрібка.

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Для ганаша: вершки 33% 100 г, чорний шоколад 72% 160 г.

Для начинки потрібний 1 банан, а для прикраси 50 грамів лохини.

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Весь процес приготування кулінарка записала у відео.



Нагадаємо, відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розповіла, як приготувати на сковороді іспанські ласощі чурос з заварного тіста.

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