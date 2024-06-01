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Чудовий десерт чуррос: готується на сковороді

22:26 2 червня 2024
чуррос

Не всі люблять мати справу з духовкою, тому воліють купувати готову випічку. А як щодо того, щоб приготувати десерт із заварного тіста на сковороді? Готуються іспанські ласощі чуррос дуже просто. А одного разу спробувавши його, напевно захочете поласувати знову.

Чуррос можна подавати до чаю чи кави. Його рецептом поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати незвичайне варення з ревеню.

Чуррос

  • 80 г води
  • Сіль
  • 1 ч. л. цукру
  • 30 г вершкового масла
  • 60 г борошна
  • 1 яйце
  • Соняшникова олія для обсмажування
  • Суміш цукру з ванільним цукром та корицею для вмочування


Воду з цукром та сіллю з'єднати з вершковим маслом та довести на сковороді до кипіння. Додаємо все борошно відразу і заварюємо тісто, перевертаючи лопаткою. Робимо це приблизно протягом хвилини, щоб пішла зайва волога. Трохи охолоджуємо та вводимо яйце. Тісто готове.

Відсаджуємо порції за допомогою кондитерського мішка або ложки на розігріту сковороду з олією. Обсмажуємо до скоринки.

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Викладаємо на паперові рушники, щоб забрати надлишки жиру.

Вмочуємо в цукровій суміші з корицею або без неї.

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І смачного!

Раніше кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом вишуканої італійської страви — аранчіні.

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А блогерка-красуня Alina FooDee представила «неймовірну смакоту» з курячого філе та грибів.

Фото з альбому Елли Іванової

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