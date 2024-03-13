Незважаючи на те, що топ посадовці «Укренерго» є підозрюваними у справі про розкрадання 1,2 млрд грн. державної компанії у співучасті з компанією з орбіти Ігоря Коломойського, НАБУ вирішило підтримати «Укренерго» у господарчому процесі проти банку «Альянс». Про це написав економіст Борис Кушнірук.

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На думку економіста, такі дії НАБУ є свідченням тиску на суддів у господарчому процесі з метою отримати певний вирок, щоб перекласти відповідальність з компанії «Юнайтед Енерджі», яка отримала від держави електроенергію і не розрахувалася за неї, та керівництва національного оператора, яке це допустило, на банк, який був стандартним гарантом цієї угоди.

«НАБУ вимагає від суддів, які розглядають в апеляційній інстанції позов «Укренерго» до банку «Альянс», залучення НАБУ у якості третьої особи на стороні «Укренерго». НАБУ лізе у господарський процес, порушуючи до того ж норми Господарського процесуального кодексу, щоби мати можливість тиснути на суддів та отримати вигідне собі рішення, оскільки законних аргументів у НАБУ не залишилося — закон на стороні банку «Альянс», — пише економіст.

Цей тиск, на його думку, зрозумілий, адже якщо Північний апеляційний господарський суд винесе рішення на користь банку, стане очевидним, що справжні винуватці завдання державі збитків в 1,2 млрд грн є «Укренерго» та компанія «Юнайтед Енерджі», на яку досі має великий вплив олігарх Ігор Коломойський.

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При цьому, за словами Кушнірука, саме за клопотанням НАБУ ВАКС арештував 657 млн грн на рахунках ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» (що були перераховані з рахунків ТОВ «Юнайтед Енерджі») з метою подальшої конфіскації на користь «Укренерго». Тим самим визнавши, що шкоду було завдано через неправомірні дії посадовців «Укренерго».

Експерт нагадав, що це не вперше компанії Коломойського фігурують у справах про розкрадання державних коштів — раніше були порушені кримінальні справи, пов'язані з державними «Енергоатомом» та «Центренерго» та зловживаннями на користь компаній олігарха.

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«Тобто, ми бачимо системне пограбування державних компаній, але при цьому НАБУ намагається повісити всі ці кримінальні оборудки на „стрілочників“, натомість виводячи з під удару керівників, які були призначені як „зрозумілі“ пану Коломойському менеджери», — зазначив економіст.

Також Кушнірук підкреслює, що НАБУ навіть не робить спроб допитати топ менеджерів «Укренерго», відповідальних за реалізацією цієї схеми — Дмитра Кондрашова та Микиту Вишневського. Попри те, що наразі вони перебувають за межами України, встановити їхнє місцезнаходження нескладно.

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Борис Кушнірук переконаний, що на дії співробітників НАБУ мають звернути увагу західні партнери, адже його діяльність протирічать самій ідеї створення антикорупційної інституції.

«Західні партнери розраховували, що створений за їхньої підтримки орган боротиметься з корупцією, а не кришуватиме її. Але у таких випадках завжди виникає питання наявності політичної волі керманичів держави боротися з корупцією, а не очолити її», — підсумував економіст.

Нагадаємо, на початку січня у НАБУ заявили про розкриття схеми із завданням збитків ПрАТ НЕК «Укренерго» шляхом несплати за поставлену електроенергію та порушення кримінального провадження за участю чотирьох осіб, в тому числі, голови правління банку «Альянс», яку оголосили у розшук. Натомість у банку зазначили, що НЕК «Укренерго» та ТОВ «Юнайтед Енерджі» грубо порушили умови банківської гарантії. Наявність цих порушень підтверджена ДАСУ та НКЕРКП.

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