Верховний суд став на бік НЕК «Укренерго» у справі про несплату банком «Альянс» 1,7 млрд гривень за банківською гарантією: що відомо

Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду задовольнив скарги Національної енергетичної компанії «Укренерго» та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на рішення Північного апеляційного господарського суду від квітня 2024 року зупинити провадження у справі про зобов’язання банку «Альянс» сплатити на користь НЕК «Укренерго» 1,7 млрд гривень за банківською гарантією.

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Резонансна справа, яку паралельно розслідує Національне антикорупційне бюро, розглядається в судах вже більше 2 років. У грудні 2022 року Господарський суд м. Києва зобов’язав банк «Альянс» сплатити НЕК «Укренерго» 1,7 млрд гривень (сума включає пені і штрафи), втім банку, очевидно, немає чим покрити видану гарантію, що перевищує 25% активів фінустанови.

Верховний суд підтримав позицію НЕК «Укренерго» та НКРЕКП щодо необґрунтованого затягування розгляду справи в апеляційній інстанції (більше ніж 1,5 роки), яка жодного разу не розглядала справу по суті доводів та вимог, і визнав неправомочність рішення Північного апеляційного господарського суду зупинити розгляд справи.

Крім того, Верховний суд визнав неправомірними відмови Північного апеляційного господарського суду задовольнити клопотання НЕК «Укренерго» щодо забезпечення позову і арешту грошових коштів банку на суму позову. На думку суддів Верховного суду, це є порушенням практики Європейського суду з прав людини, оскільки Північний апеляційний суд жодним чином не мотивував свої відмови, а також ретельно не розглянув, аргументи НЕК «Укренерго», а саме, посилання на незадовільний фінансовий стан банку: виведення коштів закордон, невиконання зобов’язань за іншими банківськими гарантіями та перед клієнтами — обсяг непогашених платіжних доручень клієнтів фінустанови перевищив 1 мільярд гривень. За твердженням «НЕК «Укренерго», зняти грошові кошти з банку не можуть ні приватні підприємства, ні державні установи, що свідчить про можливість утруднення виконання рішення суду першої інстанції.

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Невдовзі Північний господарський суд має відновити слухання у справі і розглянути справу у визначені законом строки. Тепер судді мають, щонайменше, обґрунтувати своє небажання арештувати кошти банку «Альянс» на суму в 1,7 млрд гривень як гарантію виконання рішення суду.

У разі підтвердження Північним апеляційним господарським судом рішення суду першої інстанції НЕК «Укренерго», нарешті, зможе використати отримані за банківською гарантією кошти для ліквідації заборгованості перед учасниками ринку електроенергії, зокрема, перед виробниками, операторами системи розподілу, які в умовах воєнного стану несуть значні фінансові втрати для усунення пошкоджень і руйнувань, спричинених постійними обстрілами з боку російської федерації. А Банку «Альянс» доведеться сплатити «Укренерго» 1,7 млрд гривень або визнати свою неплатоспроможність.

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