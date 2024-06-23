Фігурант кримінальної справи НАБУ про розкрадання коштів «Укренерго» — банк «Альянс» — регулярно порушує нормативи Нацбанку щодо кредитних ризиків на одного контрагента. Це означає, що у разі неповернення коштів будь-яким великим боржником, банк автоматично опиняється на межі банкрутства. На думку експертів, маневрувати між вимогами Нацбанку «Альянс» може завдяки фальсифікації фінансової звітності. Проте це пряма підстава для визнання установи проблемною — це рішення регулятора, очевидно, вже давно перезріло.

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Чому гарантії важливі

Серед низки банківських нормативів, встановлених Національним банком для своїх «підопічних» фінансових установ, одним із найважливіших є норматив кредитного ризику на одного контрагента — відомий також як норматив Н7. Спрощено його суть полягає в тому, що на одного позичальника не повинна припадати сума кредиту більша, ніж 25% від розміру регулятивного капіталу. Своєю чергою, регулятивний капітал — це, по суті, кошти, якими банк покриватиме всі ризики, у разі їх настання. Отже, що більша частка одного клієнта у кредитному портфелі, то більший ризик фінансових проблем у банку в разі неповернення позики, або непогашення інших зобовʼязань.

Під час розрахунку нормативу Н7 береться до уваги і обсяг виданих банківських гарантій. Це інструмент, який дозволяє гарантувати оплату товарів і послуг або компенсацію у разі непоставки / ненадання. І здійснить цю оплату банк-гарант. Найпоширенішими є гарантії, які банки надають для участі бізнесу в державних та приватних закупівлях. Гарантія має «застрахувати» розпорядника коштів від неналежного виконання або невиконання підрядником взятих на себе зобовʼязань.

Крім того, гарантія може надаватися під час підписання договорів поставки, аби підтвердити, що покупець вчасно розрахується за відвантажений товар або поставлені послуги. Оскільки у разі невиконання зобовʼязань компанією, що взяла гарантію, її погашення в повному обсязі лягає на банк — це кредитні ризики, які несе фінустанова. А відтак на неї поширюються вимоги до нормативу Н7.

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Примітно, що положення про надання банківських гарантій дає досить чітку рамку для умов, коли вона має бути погашена: у разі, якщо не спливли терміни, на які гарантія була видана, а також у разі, якщо контрагент не виконав своїх зобовʼязань.

Справа, хабар і ліміти

Гучна справа Національного антикорупційного бюро щодо розкрадання 716 млн грн коштів «Укренерго» за участі компанії «Юнайтед Енерджі», а також подальший скандал щодо спроби дати хабар детективам НАБУ у цій справі адвокатами банку «Альянс» додатково «підсвітили» важливість перевірки виконання фінансовими установами нормативу Н7 у частині банківських гарантій.

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Нагадаємо, що згідно з матеріалами НАБУ, після того, як «Юнайтед Енерджі» не розрахувалось за поставлену енергію перед НЕК «Укренерго», банк «Альянс» відмовився виконувати свої гарантійні зобовʼязання. Банкіри послалися на нібито неналежним чином оформлені запити від «Укренерго», а також на той факт, що «Юнайтед Енерджі» виявилась, кажучи спрощено, непорядною фірмою. Відкритим залишається питання, чому в такому разі «Альянс» видав гарантію?

Детективи НАБУ, до слова, назвали цей документ, виданий для «Юнайтед Енерджі» — фіктивним. Журналісти видання mind.ua ретельно проаналізували, в чому полягала фіктивність гарантії і чому ця гіпотеза НАБУ має під собою підстави.

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Отже, станом на 1 вересня 2021 року банк «Альянс» мав регулятивний капітал в обсязі 610 млн грн. Це означає, що гарантія за договором з «Юнайтед Енерджі» не могла перевищувати 152 млн грн (25% цього капіталу). Але, зважаючи на домовленості між компанією та банком, сума гарантії сягнула майже 1,9 млрд грн. Це у 12,5 раза більше, ніж ліміт нормативу Н7. Журналісти наводять дві версії, як таке могло статися. Перша — банк не відобразив (або некоректно відобразив) гарантійні зобов'язання у своїй звітності.

«Якщо банк видав невраховану або так звану сейфову гарантію, яку він не відобразив у звітності, то питання, на що він сподівався. Найімовірніше, на те, що ця гарантія просто ніколи не „вистрілить“», — коментував директор компанії «Профін Консалтинг» Вадим Березовик. Водночас експерт впевнений: якщо «Альянс» так вчинив, про це явно не знав Нацбанк. «При порушенні банком нормативу Н7 НБУ на це відразу ж відреагував би», — вважає Березовик.

Другий варіант — формально фінустанова виконувала норматив Н7, обмеживши суму одного рахунку, який йому могла виставити «Укренерго». Як відомо, «Укренерго» направила банку вісім вимог. Це сталося у лютому — березні 2022 року. Станом на 1 лютого 2022 року регулятивний капітал «Альянсу» становив 974 млн грн. Отже, гранична сума гарантії на одного контрагента на той момент сягала 244 млн грн.

«Навіть якщо кожна із цих вимог вписувалася у 244 млн грн, у підсумку відбулося накопичення великої заборгованості, яку намагається тепер стягнути з банку „Укренерго“», — відзначає видання.

Отож, і в першому, і в другому випадку очевидним є грубе порушення банком «Альянс» правил видачі гарантій і нормативів НБУ. А відповідно до ст. 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних у разі систематичного подання та/або оприлюднення недостовірної інформації або звітності з метою приховування реального фінансового стану банку. Банк «Альянс», який свідомо брав на себе більше, ніж міг подужати, ідеально підходить під це визначення.

«Системний гравець»

Втім, історія з «Укренерго» — лише верхівка айсберга. Експерти звернули увагу, що «Альянс» регулярно зловживав видачею банківської гарантії з порушенням нормативу Н7 у минулому. Завдяки відкритим даним Єдиного реєстру судових рішень можна дізнатися щонайменше про декілька випадків, коли банк брав на себе завідомо непідйомні зобовʼязання, прямо підставляючи під ризик власну фінансову стабільність. Схоже, як і у випадку з «Укренерго», розраховуючи, що «гарантія не «вистрілить».

Наприклад, наприкінці 2017 року «Альянс» видав гарантію ТОВ Гідробуд Україна, яке мало стати підрядником з виконання робіт із будівництва одного з причалів в Миколаївському порту. Граничний розмір гарантії становив понад 113 млн грн. При цьому регулятивний капітал, згідно з даними звітності за підсумками 2017 року, становив 295 млн грн. Таким чином, одна тільки гарантія на миколаївські причали — це 38% регулятивного капіталу, а отже — надмірні кредитні ризики і порушення нормативів. На щастя для «Альянсу», в результаті багаторічної судової тяганини, їм вдалось уникнути виплати за цим боргом. Проте сам факт підтверджує згубну тенденцію.

Ще одна історія — це гарантії 2021 року, видані ТОВ «Одесагаз-постачання» для купівлі газу у «Газопостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг». В судовому реєстрі є ціла низка справ, де банк «Альянс» оскаржує свій обовʼязок розраховуватися за цими гарантіями, посилаючись то на пізню доставку пошти, то на неналежного отримувача гарантійних вимог, то на інші сумнівні приводи. Але експертів найбільше цікавлять суми. І вони чималі.

Тільки за двома гарантійними епізодами, зафіксованими в судовому реєстрі, зобовʼязання «Альянса» становили 291 млн грн та 118 млн грн відповідно. При цьому станом на дату видачі гарантії на 291 млн грн — 23 вересня 2021 року — регулятивний капітал банку складав 677 млн грн. Тобто навіть одна ця гарантія (42% регулятивного капіталу) уже була поза межами нормативу. А дві — тим більше. І це лише ті гарантійні зобовʼязання, за якими «Альянс» не став розраховуватися (тобто ризики наступили і порушення вийшло на поверхню). Не кажучи ще про інші, більш дрібні гарантії, які були видані цьому клієнту. І знову ніякої реакції Нацбанку не настало, а тому «Альянс» приблизно в цей час видав величезну гарантію «Юнайтед Енерджі», яку теж потім успішно відмовився гасити.

Таким чином, практику банку «Альянс» щодо видачі невиправдано великих гарантій, які завідомо ніхто не збирався виконувати, можна назвати регулярною. А наслідки бездіяльності НБУ, який не вживає заходів щодо такого систематичного порушника — лише більше підривають довіру до стабільності фінансового сектора. Адже виконання нормативів в цьому випадку виглядає не обовʼязком банку, а добровільною опцією, за невиконання якої не настає жодного покарання.

Раніше політолог Володимир Горковенко висловив думку, що банк «Альянс» має бути виведений з ринку після хабаря НАБУ, який давав його адвокат. А видання EUReporter закликало НБУ розпочати рішуче очищення ринку від шахраїв.

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