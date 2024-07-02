Тост зі смаженою черешнею: такого не знайдете в жодному ресторані

Делікатесні тости можуть бути не тільки з червоною рибою чи креветками, але й десертні. Наприклад, зі смаженою черешнею. Напевно, саме словосполучення «смажена черешня» може здатися вам незвичайним. Але це вже давно не нове. Багато хто готує в сковороді варення. Наприклад, сливове та абрикосове. І смажена черешня, як кажуть, якраз із цієї опери.

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Рецептом ласощів, які ви навряд чи знайдете у ресторані, поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Такий тост — чудова альтернатива вишуканому десерту, — каже Елла Іванова. — За бажання тост можна доповнити медом. Хліб може бути як чорним, так і білим. Якщо хочете, його можна підрум'янити в тостері. Вершкове масло має бути дуже якісним та смачним.

Тост зі смаженою черешнею

Хліб (який ви любите)

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100 г черешні

100 г сиру філадельфія

20 г вершкового масла

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Черешню злегка просмажити з вершковим маслом. Хліб намазати сиром Філадельфія. Зверху покласти черешню.

За бажанням прикрасити м'ятою. Подавати до чаю чи кави.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом десерту з чорносливом та йогуртом.

Фото з альбому Елли Іванової

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