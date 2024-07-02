Тост зі смаженою черешнею: такого не знайдете в жодному ресторані
Делікатесні тости можуть бути не тільки з червоною рибою чи креветками, але й десертні. Наприклад, зі смаженою черешнею. Напевно, саме словосполучення «смажена черешня» може здатися вам незвичайним. Але це вже давно не нове. Багато хто готує в сковороді варення. Наприклад, сливове та абрикосове. І смажена черешня, як кажуть, якраз із цієї опери.
Рецептом ласощів, які ви навряд чи знайдете у ресторані, поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Такий тост — чудова альтернатива вишуканому десерту, — каже Елла Іванова. — За бажання тост можна доповнити медом. Хліб може бути як чорним, так і білим. Якщо хочете, його можна підрум'янити в тостері. Вершкове масло має бути дуже якісним та смачним.
Тост зі смаженою черешнею
Хліб (який ви любите)
100 г черешні
100 г сиру філадельфія
20 г вершкового масла
Черешню злегка просмажити з вершковим маслом. Хліб намазати сиром Філадельфія. Зверху покласти черешню.
За бажанням прикрасити м'ятою. Подавати до чаю чи кави.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом десерту з чорносливом та йогуртом.
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Фото з альбому Елли Іванової48
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