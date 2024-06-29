Незвичайний десерт із чорносливом: смачний та ароматний
Десерти з чорносливу смачні та ситні. Традиційний — чорнослив з горіхами у сметанному соусі або зі збитими вершками. Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова пропонує трохи проварити чорнослив у солодкому м'якому вині, надавши йому соковитості та пікантного смаку.
Готується такий десерт досить легко. Спробуйте це зробити — і переконайтеся самі. Відкривати нові смаки завжди цікаво.
— Я використовувала вишневе вино, — каже Елла Іванова. — Вийшло вишукано. Подавайте десерт у гарній креманці чи келиху. Думаю, він вам сподобається. Цей десерт не тільки смачний, але й ситний. Якщо сподобається, можливо, приготуйте ще не раз.
- Десерт з чорносливом та йогуртом
- 300 г чорносливу
- 100 г горіхів
- 1 столова ложка цукру
- 300 г вина
- 250 г йогурту чи сметани
- 2 столові ложки цукру
Варимо чорнослив, начинений горіхами, у вині від 7 до 15 хвилин до м'якості, додавши 1 ложку цукру. Час варіння залежить від чорносливу. Повністю охолоджуємо.
З'єднуємо чорнослив з йогуртом (сметаною) та цукром. Прикрашаємо листочками свіжої м'яти.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової52
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