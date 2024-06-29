40.35 / 40.90 43.40 / 44.09
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Незвичайний десерт із чорносливом: смачний та ароматний

20:21 1 липня 2024
десерт із чорносливом

Десерти з чорносливу смачні та ситні. Традиційний — чорнослив з горіхами у сметанному соусі або зі збитими вершками. Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова пропонує трохи проварити чорнослив у солодкому м'якому вині, надавши йому соковитості та пікантного смаку.

Готується такий десерт досить легко. Спробуйте це зробити — і переконайтеся самі. Відкривати нові смаки завжди цікаво.

— Я використовувала вишневе вино, — каже Елла Іванова. — Вийшло вишукано. Подавайте десерт у гарній креманці чи келиху. Думаю, він вам сподобається. Цей десерт не тільки смачний, але й ситний. Якщо сподобається, можливо, приготуйте ще не раз.

  • Десерт з чорносливом та йогуртом
  • 300 г чорносливу
  • 100 г горіхів
  • 1 столова ложка цукру
  • 300 г вина
  • 250 г йогурту чи сметани
  • 2 столові ложки цукру

Варимо чорнослив, начинений горіхами, у вині від 7 до 15 хвилин до м'якості, додавши 1 ложку цукру. Час варіння залежить від чорносливу. Повністю охолоджуємо.

З'єднуємо чорнослив з йогуртом (сметаною) та цукром. Прикрашаємо листочками свіжої м'яти.

РЕКЛАМА

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом варення з трьох видів ягід, а також розповідали, як приготувати натуральне повидло за рецептом блогерки-красуні Alina FooDee всього за три хвилини.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

52

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Печериця

«До нас у бліндаж заходить окупант, а у мене під рукою немає автомата», — актор та військовий Олександр Печериця про службу у ЗСУ

зодиак

Рибам — цікаві знайомства, Терезам — зміни в роботі, Овнам — вдалі переговори: що обіцяють зорі на перший день липня

унітаз

Допоможе чайний пакетик: як легко позбутись вапняного нальоту в унітазі

Садові троянди

Почастуйте троянду аспірином: ефективний спосіб позбавити королеву саду від іржі та борошнистої роси

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту