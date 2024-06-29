Незвичайний десерт із чорносливом: смачний та ароматний

Десерти з чорносливу смачні та ситні. Традиційний — чорнослив з горіхами у сметанному соусі або зі збитими вершками. Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова пропонує трохи проварити чорнослив у солодкому м'якому вині, надавши йому соковитості та пікантного смаку.

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Готується такий десерт досить легко. Спробуйте це зробити — і переконайтеся самі. Відкривати нові смаки завжди цікаво.



— Я використовувала вишневе вино, — каже Елла Іванова. — Вийшло вишукано. Подавайте десерт у гарній креманці чи келиху. Думаю, він вам сподобається. Цей десерт не тільки смачний, але й ситний. Якщо сподобається, можливо, приготуйте ще не раз.

Десерт з чорносливом та йогуртом

300 г чорносливу

100 г горіхів

1 столова ложка цукру

300 г вина

250 г йогурту чи сметани

2 столові ложки цукру

Варимо чорнослив, начинений горіхами, у вині від 7 до 15 хвилин до м'якості, додавши 1 ложку цукру. Час варіння залежить від чорносливу. Повністю охолоджуємо.

З'єднуємо чорнослив з йогуртом (сметаною) та цукром. Прикрашаємо листочками свіжої м'яти.

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І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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