Креветки в соусі з петрушкою: смачно так, що не відірватися

Креветки — їжа легка і смачна. І готувати їх простіше простого. Додавати відварені креветки можна в салати, робити з ними брускети та бутерброди. Креветки добре поєднуються із зеленим салатом, свіжим огірком, руколою…

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Щоб знайти свій смак, важливо багато експериментувати. Так роблять кухарі. І без цього не обійтися, якщо ви в пошуку.

Але є й інший шлях. Прислухайтеся до порад досвідчених кулінарів, візьміть на замітку їхні рецепти. Одним із них поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Приготуємо смачні креветки в дуже ароматному соусі, — каже Елла Іванова.

Креветки в соусі РЕКЛАМА 300 г креветок

3 зубчики часнику

30−50 г вершкового масла

Сіль

Перець

Борошно

100 г білого сухого вина

Сік лимона

Багато свіжої петрушки

Вершкове масло злегка присипати борошном і розтопити на сковороді, постійно помішуючи. Додати креветки, підрум'янити з двох боків. Налити вино. Варити в ньому, помішуючи, креветки, поки воно не випарується. У процесі приготування додати лимонний сік і петрушку. Посолити, поперчити за смаком. Усе перемішати.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт смачного та легкого салату «Комплімент» із креветками, ананасом і сиром.

Фото з альбому Елли Іванової

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