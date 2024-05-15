Креветки в соусі з петрушкою: смачно так, що не відірватися
Креветки — їжа легка і смачна. І готувати їх простіше простого. Додавати відварені креветки можна в салати, робити з ними брускети та бутерброди. Креветки добре поєднуються із зеленим салатом, свіжим огірком, руколою…
Щоб знайти свій смак, важливо багато експериментувати. Так роблять кухарі. І без цього не обійтися, якщо ви в пошуку.
Але є й інший шлях. Прислухайтеся до порад досвідчених кулінарів, візьміть на замітку їхні рецепти. Одним із них поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Приготуємо смачні креветки в дуже ароматному соусі, — каже Елла Іванова.
Креветки в соусі
- 300 г креветок
- 3 зубчики часнику
- 30−50 г вершкового масла
- Сіль
- Перець
- Борошно
- 100 г білого сухого вина
- Сік лимона
- Багато свіжої петрушки
Вершкове масло злегка присипати борошном і розтопити на сковороді, постійно помішуючи. Додати креветки, підрум'янити з двох боків. Налити вино. Варити в ньому, помішуючи, креветки, поки воно не випарується. У процесі приготування додати лимонний сік і петрушку. Посолити, поперчити за смаком. Усе перемішати.
І смачного!
Нагадаємо рецепт смачного та легкого салату «Комплімент» із креветками, ананасом і сиром.
Фото з альбому Елли Іванової16
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