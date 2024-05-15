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Креветки в соусі з петрушкою: смачно так, що не відірватися

22:24 17 травня 2024
Креветки в соусі з петрушкою

Креветки — їжа легка і смачна. І готувати їх простіше простого. Додавати відварені креветки можна в салати, робити з ними брускети та бутерброди. Креветки добре поєднуються із зеленим салатом, свіжим огірком, руколою…

Щоб знайти свій смак, важливо багато експериментувати. Так роблять кухарі. І без цього не обійтися, якщо ви в пошуку.

Але є й інший шлях. Прислухайтеся до порад досвідчених кулінарів, візьміть на замітку їхні рецепти. Одним із них поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Приготуємо смачні креветки в дуже ароматному соусі, — каже Елла Іванова.

Креветки в соусі

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  • 300 г креветок
  • 3 зубчики часнику
  • 30−50 г вершкового масла
  • Сіль
  • Перець
  • Борошно
  • 100 г білого сухого вина
  • Сік лимона
  • Багато свіжої петрушки

Вершкове масло злегка присипати борошном і розтопити на сковороді, постійно помішуючи. Додати креветки, підрум'янити з двох боків. Налити вино. Варити в ньому, помішуючи, креветки, поки воно не випарується. У процесі приготування додати лимонний сік і петрушку. Посолити, поперчити за смаком. Усе перемішати.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт смачного та легкого салату «Комплімент» із креветками, ананасом і сиром.

Фото з альбому Елли Іванової

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