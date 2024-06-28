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Полуничне морозиво з двох інгредієнтів: без молока, цукру, яєць та вершків

22:27 30 червня 2024
Полуничне морозиво

Домашнє морозиво — мрія всіх дітей. Але не всі батьки хочуть його готувати, вважаючи, що це складно. Перша відмовка: мовляв, немає морожениці. Хоча її наявність зовсім не обов'язкова. Друга — це скільки часу піде! Куди простіше купити готові ласощі в магазині.

Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова розвіює стереотипи, ділячись рецептом морозива всього з двох інгредієнтів. Так, це не міф! Елла Іванова любить експериментувати із продуктами, відкриваючи нові смаки. Її рецепти максимально прості у втіленні — і це дуже цінно. Багато часу витрачати на кухні ніхто не хоче. Інгредієнти, які вона використовує, зазвичай доступні більшості.

— Приготуємо дуже смачне полуничне морозиво, — каже Елла Іванова. — Це смак дитинства. Готується воно без молока, цукру, вершків та яєць. Тільки два інгредієнти — полуниця та банани. Подавайте таке морозиво у гарній креманці. За бажання можете прикрасити листочками свіжої м'яти.

Полуничне морозиво

  • 2 банани
  • 300 г полуниці

Фрукти миємо, нарізаємо, заморожуємо. Збиваємо у блендері. І смачного!

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Порадуйте також рідних приголомшливим абрикосовим сорбетом, який улітку навіть краще, ніж морозиво.

Фото з альбому Елли Іванової

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