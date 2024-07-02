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Події

Колишнього в'язня Кремля Станіслава Асеєва поранено на фронті

16:49 2 липня 2024
Станіслав Асеєв

Журналіст, колишній політв'язень Кремля та чинний військовий Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Зі мною знову сталося диво», — наголосив чоловік.

За його словами, один з уламків увійшов йому в шию, проминув артерію та застряг у м'яких тканинах. Інший уламок потрапив у грудну клітку, але у легені «не проникнув».

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Ще один уламок — витягли з вуха.

«Так що я в порядку», — наголосив боєць.

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Крім того, він оприлюднив фото з лікарняної палати, на якому показав один з уламків.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Станіслава Асєєва було поранено на фронті під Очеретиним.

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