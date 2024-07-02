Колишнього в'язня Кремля Станіслава Асеєва поранено на фронті
Журналіст, колишній політв'язень Кремля та чинний військовий Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті. Про це він повідомив у соцмережі Х.
«Зі мною знову сталося диво», — наголосив чоловік.
За його словами, один з уламків увійшов йому в шию, проминув артерію та застряг у м'яких тканинах. Інший уламок потрапив у грудну клітку, але у легені «не проникнув».
Ще один уламок — витягли з вуха.
«Так що я в порядку», — наголосив боєць.
Крім того, він оприлюднив фото з лікарняної палати, на якому показав один з уламків.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Станіслава Асєєва було поранено на фронті під Очеретиним.131
Читайте нас у Facebook