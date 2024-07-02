Грози, град та шквальний вітер: погода в Україні різко погіршиться

В Україні, де останніми днями переважала спекотна погода, в деяких регіонах 2 липня різко погіршиться погода. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та м. Київ. У найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 2 липня грози. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі прогнозують 3 липня в деяких областях дощі та грози.

«У західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно з проясненнями, дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15−20 м/с, у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, вночі також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях значні дощі (у Чернівецькій області протягом доби сильні дощі); температура вночі 11−16°, вдень 17−22°. На Київщині та Чернігівщині мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16−21°, вдень 24−29°. На решті території збережеться суха та жарка погода; температура вночі 19−24°, вдень 30−34°, місцями сильна спека 35−37°. Вітер південно-східний, на заході та півночі країни переважно північно-західний, 5−10 м/с», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомили в ДСНС України, значні дощі прогнозуються у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також вночі у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях — I рівень небезпеки (жовтий). У Чернівецькій області — II рівень небезпеки (помаранчевий).

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В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що за даними стаціонарних пунктів спостереження Укргідрометцентру середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається та перевищує гранично допустимі концентрації.

«Перевищення підтверджують супутники NASA. Вміст діоксиду сірки, оксиду вуглецю та формальдегіду також перевищують гранично допустимі концентрації. Укргідрометцентр наголошує, що це саме середньодобові значення і аналіз атмосферного повітря проводиться у спеціалізованих лабораторіях і ці дані є достовірними та перевіреними. Прогнозується, що покращення ситуації із забрудненістю повітря очікується 3−4 липня 2024 року», — повідомили в КМВА.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Укргідрометцентрі попередили, що цього року літо очікується дещо спекотнішим, ніж минулорічне. Висока температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.

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