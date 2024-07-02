Туреччина з голом на 58-й секунді помстилася австрійцям за приниження у березневому спарингу: відеоогляд матчу Євро-2024

У вівторок, 2 липня, після зустрічі Румунія — Нідерланди (0:3) за підсумками поєдинку в Лейпцигу визначився останній чвертьфіналіст чемпіонату Європи з футболу, на якому збірна України не змогла вийти з групи.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. 1/8 фіналу

Австрія — Туреччина — 1:2

Голи: Грегорич (66) — Деміраль (1, 59).

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У березні 2024-го суперники зійшлися один з одним у товариському матчі у Лейпцигу, і тоді австрійці знищили турків — 6:1. Тепер їхні шляхи знову перетнулися в… Лейпцигу, але на кону стояла путівка до вісімки найсильніших команд Євро-2024 (а ще 2,5 млн євро призових від УЄФА).

Початок зустрічі вийшов просто вау. Вже на 58-й секунді матчу захисник турків Деміраль після подачі кутового забив найшвидший гол у плей-оф чемпіонатів Європи та вивів Туреччину вперед — 0:1 (до речі, попередній рекорд належав поляку Левандовські, якому знадобилася 1 хвилина та 40 секунд, щоб вразити ворота португальців у чвертьфіналі Євро-2016).

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Зрозуміло, австрійці кинулися відіграватися, але команда Вінченцо Монтелли вміло призупиняла всі пориви суперника біля своїх воріт і гостро відповідала.

Так гостро, що на 59-й хвилині той мамий ексгравець «Ювентуса» та «Аталанти» Деміраль, який виступає в Саудівській Аравії за «Аль-Ахлі», знову після подачі кутового подвоїв перевагу турків у рахунку — 0:2.

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До честі австрійців, навіть після ще одного удару долі вони й не думали здаватися. На 66-й хвилині Грегорич (знову після кутового) відіграв один м'яч і розпалив пристрасті на полі — 1:2. Час ще був, Австрія продовжувала тиснути, але далі дивитиметься Євро-2024 по телевізору.

У ¼ фіналу команда італійця Вінценцо Монтелли 6 липня у Берліні зіграє з Нідерландами.

Нагадаємо, що решту чвертьфінальних дуетів чемпіонату Європи сформували: Англія — Швейцарія (5 липня у Штутгарті), Франція — Португалія (5 липня у Гамбурзі) та Іспанія — Німеччина (6 липня у Дюссельдорфі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперкомп'ютер назвав фіналістів та тріумфатора Євро-2024.

Фото РА

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