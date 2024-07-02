Команда Кумана видворила кривдників України з Євро-2024: відеоогляд матчу

У вівторок, 2 липня, у Мюнхені відбувся передостанній поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу за участю кривдника збірної України — команди Румунії.

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Євро-2024. 1/8 фіналу

Румунія — Нідерланди — 0:3

Голи: Гакпо (20), Мален (83, 90+3).

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Статистика протистояння суперників, здавалося, залишала румунам, які, до речі, мали найдешевший склад на Євро-2024, крихітні шанси на успіх. З 18 очних зустрічей «помаранчеві» виграли у суперника 10 за чотирьох нічиїх та чотирьох невдач (остання датована 2007 роком). Ба більше, у чотирьох останніх матчах голландці здолали Румунію із непристойним загальним рахунком 13:1.

Словом, передматчеві розклади пророкували підопічним Едварда Йорданеску долю інших учасників групи Е — України, Словаччини та Бельгії, які вже вирушили додому.

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Але румуни почали дуже жваво, ледь не довівши оборону команди Рональда Кумана до паніки. Але забити не зуміли і… пропустили. На 20-й хвилині форвард «Ліверпуля» Гакпо під час атаки «помаранчевих» потужно (м'яч летів зі швидкістю 121 км/год) пробив у ближній кут — 0:1.

До кінця основного часу залишалося ще понад годину ігрового часу, але землякам Луческу врятуватися не вдалося (з одним ударом у ворота за всю гру?). Ба більше, голландці завдяки двом голам Малена на 83-й та 90+3-й хвилинах довели свою перевагу до непристойної — 0:3.

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У ¼ фіналу команда Рональда Кумана, дружина якого бореться з раком, 6 липня у Берліні зіграє з переможцем пари Австрія — Туреччина.

Нагадаємо, що решту чвертьфінальних дуетів чемпіонату Європи сформували: Англія — Швейцарія (5 липня у Штутгарті), Франція — Португалія (5 липня у Гамбурзі) та Іспанія — Німеччина (6 липня у Дюссельдорфі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України відпрацював невдачу на Євро-2024 зі шваброю в руках.

Фото gsp. ro

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