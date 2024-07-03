Два роки рідні сподівалися, що живий: на Хмельниччині попрощалися з бійцем, який загинув під Попасною

У Дунаєвецьку громаду в Хмельницькій області «на щиті» повернувся командир першого мотопіхотного відділення Геннадій Момоток. Його життя обірвалося в бою на Луганщині. Захиснику навіки 54 роки, повідомляє громада, де він мешкав

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Відомо, що майбутній воїн зростав у багатодітній сім’ї, де виховувалось семеро дітей. Після школи вступив до Лунінецького ПТУ у Білорусі, здобув спеціальність «токар-фрезерувальник». У 1986 році Геннадій Момоток був призваний до лав армії. Згодом одружився. З дружиною Валентиною виховували двох дітей. Працював вантажником на Хмельницькій АЕС.

«Але через деякий час разом з сім’єю переїхав у село Вихрівка, так як територія, де народився захисник, постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, — повідомляють у громаді. — Геннадій пішов працювати механіком з водопостачання у місцевому фермерському господарстві. Далі сім’я переїхала на постійне місце проживання у місто Дунаївці. До 2021 року працював за наймом на будівництві. Геннадій Андрійович обрав для себе непростий шлях Воїна-Захисника. 19 березня 2021 року був призваний на військову службу та підписав контракт з військовою частиною міста Яворів, ставши у стрій наших захисників ще до початку повномасштабного вторгнення росії».

26 березня 2022 року, під час відбиття наступу в населеному пункті Попасна, що на Луганщині, та внаслідок обстрілу противником із реактивної системи залпового вогню «Град» Геннадій Момоток зник безвісти. Подальша доля була не відома. Рідні втратили з ним зв’язок.

«Родина до останньої хвилини сподівалася, що станеться диво і Геннадій нарешті зателефонує. Два роки рідні та близькі надіялись на диво… Але на жаль минулого тижня отримали страшну звістку — найгірше підтвердилось… Смертю хоробрих загинув люблячий чоловік, дорогий батько, найкращий у світі син, брат, турботливий дідусь і просто хороша людина».

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Поховали захисника на місцевому кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на фронті загинув британський волонтер, який врятував понад 200 поранених бійців ЗСУ.

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