Кабачкова ікра з часником: приготуйте та поділіться рецептом з подругами

У сезон слід приготувати цю кабачкову ікру з додаванням ароматного часнику, бо це смачно та просто. Вихід — 12−13 банок по 500 мл. Відмінно зберігається. Вага овочів вказана в очищеному вигляді, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Потрібно:

4 кг молодих кабачків,

2 кг моркви,

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1,5 кг цибулі,

200 г цукру,

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2,5 ст. л. солі,

20 г солодкої паприки,



1 ч. л. суміші перців,

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150 мл 9% оцту,

2−3 головки часнику,

400 мл рослинної олії,

500 мл томатної пасти

Приготування

Кабачки, моркву, цибулю пропустіть через м'ясорубку. Додайте все, крім томатної пасти, часнику та оцту. Варіть, помішуючи, 1,5 години. Перебийте масу занурювальним блендером до однорідного стану. Додайте часник, томатну пасту та оцет. Варіть 40 хвилин під кришкою, обережно помішуючи, на маленькому вогні. Закатайте, добре укутайте.

А кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом кабачково-вершкової намазки.

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