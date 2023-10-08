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Чудова кабачково-вершкова намазка: їжте зі свіжим хлібом та насолоджуйтесь

22:21 8 жовтня 2023
кабачково-вершкова намазка

Кабачки гарні тим, що вони смачні, корисні та бюджетні. З них можна приготувати безліч різних страв. Традиційні — ікра та рагу. Але чому б не скуштувати щось нове, оригінальне? І якщо ви готові, то варто взяти на замітку рецепт кабачково-вершкової намазки відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової. Її рецепти перевірені, тому ви не ризикуєте даремно згаяти час і зіпсувати продукти.

— Приготуємо закуску з кабачків, — каже Елла Іванова. — Вона може бути прекрасною намазкою на хліб. Рецепт простий. Приготуйте цей смаколик — і почастуйте ним рідних та близьких. Вони обов'язково скажуть вам спасибі.

Кабачково-вершкова намазка

  • 1 кабачок
  • 1 цибулина
  • 1 морквина
  • Сіль
  • Перець
  • Рослинна олія (на смак)
  • 50 г м'якого вершкового сиру

Обсмажуємо на олії очищені та порізані цибулю, моркву, кабачок. Солимо та перчимо на смак. Охолоджуємо. Додаємо вершковий сир і все це збиваємо за допомогою блендера. Намазуємо на скибочку свіжого хліба з хрусткою скоринкою. Прикрашаємо улюбленою зеленню. І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом соуса з руколи та розповіла, як приготувати домашні морквяні чіпси.

Фото з альбому Елли Іванової

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