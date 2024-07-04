Так і не встиг створити сім’ю: в бою на Харківщині загинув відважний танкіст з Малина

Виконуючи бойове завдання на Харківщині, загинув воїн Євгеній Власенко — навідник танку, солдат, мужній захисник України і ровесник її незалежності. Клята війна не дала йому дожити до 33-річчя, яке Женя відзначав би 9 серпня. Небагатослівний, невибагливий, тихий, та головне — винятково сумлінний і надзвичайно надійний — так відгукуються про нього у рідній 3-ій окремій танковій Залізній бригаді.

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«Воюючи в складі 3-ї танкової від самого початку повномасштабної російської агресії, Євгеній чимало пройшов, побачив, зробив. У його воєнній долі — прямі танкові дуелі, обстріли, бойова травма, смерть побратима перед очима, неспокій за долю товаришів, буденна і небуденна робота танкіста. Навесні 2022-го після важкого бою Євгенію довелося самому-одному, щойно зазнавши контузії, кілька діб виходити з оточення. Він вижив».

Тоді удача вберегла солдата, проте 27 червня 2024-го її не вистачило. За словами побратимів, Женя так і не встиг створити сім’ю.

«Не встиг, певно, і вдягти на кітель свої нагороди — медаль „Захиснику Вітчизни“, відзнаку командира бригади, інші відзнаки. Його танк завжди був у належному стані, в постійній готовності — навіть перевіряти було б зайвим». Утім, сталевість і незламність характеру Жені видавали грайливі іскринки в погляді та легка іронія в розмові".

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Відважного бійця поховали на Алеї героїв у рідному Малині на Житомирщині. В місті було оголошено день жалоби. Навколішки земляки зустрічали героя, що повернувся на щиті. В останню путь проводжали його брати по зброї.

Раніше повідомлялося, що президент посмертно нагородив українського журналіста Андрія Топчія орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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