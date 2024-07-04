Це стимулює путіна затягувати війну: ISW про нестачу західного озброєння для нових бригад ЗСУ



Без допомоги Заходу в України не має можливості забезпечити озброєнням кілька нових бригад, які наразі формуються. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). На думку експертів, своєчасна і належна допомога США та ЄС залишається вирішальним фактором, який визначає, коли та в яких масштабах українські війська зможуть перехопити ініціативу на полі бою і провести значущі контрнаступальні операції в майбутньому.

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«Останніми місяцями українські ЗМІ регулярно наголошували на відсутності достатньої кількості матеріальних засобів для оснащення всіх нових українських бригад, які зараз формуються, і поточні повідомлення свідчать про те, що Україна не зможе повністю оснастити всі свої майбутні бригади без надходження додаткової західної безпекової допомоги. Багатомісячна затримка західної безпекової допомоги посилила виклики, пов'язані з мобілізаційними зусиллями України», — зазначили в ISW.

Аналітики додали, що вирішальне значення в уникненні затягування війни має здатність українських військових проводити оперативно значущі контрнаступальні операції у потрібний для України час. Тоді як теорія перемоги рф, згідно з якою окупанти зможуть повільно просуватися в Україні, ймовірно, стимулює путіна затягувати війну. Це також зміцнює його намір знищити українську державність. І якщо Україна не завдаватиме подальших значних поразок росіянам на полі бою, путін навряд чи змінить свої плани.

«Україна не має часу і гнучкості, щоб чекати на західну безпекову допомогу для оснащення нових підрозділів. Російські війська, найімовірніше, зараз намагаються використати ініціативу на всьому фронті, щоб змусити Україну виділити особовий склад і матеріально-технічні засоби для поточних оборонних операцій і не дати їй накопичити вирішальну кількість особового складу і ресурсів, необхідних для протистояння цій ініціативі», — зазначили в ISW.

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Аналітики додали, що чим довше Україна чекатиме на оснащення та розгортання бойових бригад, тим більше можливостей матимуть росіяни, аби перешкодити українським зусиллям зосередити нову бойову міць для проведення майбутніх контрнаступальних операцій. При цьому в ISW вважають, що допомога Заходу послабить цей тиск, а більша впевненість у тому, які сили будуть доступні, дозволить Україні розпочати конкретне планування майбутніх контрнаступальних операцій.

Напередодні США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги. У новому пакеті США передадуть Збройним Силам ракети для систем протиповітряної оборони, ракети для систем HIMARS, протитанкові ракети, артилерійські снаряди та інші критичні засоби. Пакет також містить нове фінансування, яке буде використано Міністерством оборони для купівлі перехоплювачів для ППО Patriot та NASAMS.

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Додамо, що США нещодавно надали Україні дозвіл бити по території росії західною зброєю. Крім того там вирішують питання з відправкою американських військових підрядників в Україну, щоб допомогти обслуговувати і ремонтувати системи озброєнь, надані США.

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