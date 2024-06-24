Ідеальний блонд — мрія багатьох жінок. Та досягти її не так просто, та ще й, зберігаючи волосся здоровим.

Ті, хто має висвітлені пасма, також знають, як складно утримати навіть бездоганний результат, отриманий у салоні. Адже з часом відтінок змінюється, може з’явитися жовтизна. А самі пасма стають сухими, ламкими та дещо тьмяними.

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Про те, які відтінки блонду зараз у тренді, а також про секрети догляду за освітленим волоссям «ФАКТАМ» розповіла відома європейська стилістка Крістіна Керестеш (Krisztina Keresztes), нещодавно визнана переможцем у номінації «Міжнародний фахівець з блонду -2024» на престижному професійному конкурсі, який відбувся у Великій Британії. Міжнародний конкурс був організований Social Media Hair та Beauty Awards.

«Вважаю, що блонд пасує всім, але, перш за все, необхідно знайти свій ідеальний відтінок»

— Крістіно, ви — королева блонду! І я вас щиро з цим вітаю. Кому, на вашу думку, личить блонд?

- Дякую за вітання, бути законодавцем моди — велика відповідальність. Я вважаю, що цей колір пасує всім, але, перш за все, необхідно знайти свій ідеальний відтінок. Він має підходити до вашого типу волосся, текстури, довжини, кольору шкіри та особливостей обличчя. Також дуже важливо знайти професійного перукаря, який бездоганно втілить ідею. Не обов’язково, щоб всі пасма були у кольорі блонд. Можливе поєднання з більш темними пасмами, це може бути змішана техніка з отриманням кількох відтінків. Насправді найгарніший блонд — той, що дарує вам чудовий настрій і впевненість у собі.

— Це, мабуть, можна сказати і про будь-який інший колір?

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— Так. Проте блонд — найбажаніший колір. Він поза конкуренцією. Скажімо, я фарбувала протягом життя своє волосся у різну гамму, проте кожний раз повертаюся до блонду.



За словами Крістіни Керестеш, блонд — найбажаніший колір. Він поза конкуренцією

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— Які відтінки зараз актуальні?

- Натуральний та попелястий блонд -- відтінки на всі часи. Зараз у моді теплі відтінки блонду. Це і ванільний блонд, і золотистий, і медовий… Щодо інших кольорів, у тренді чорний шоколад та темна кава, відтінки сливи, бордо. Сміливим варто звернути увагу на салатовий, рожевий, жовтий, помаранчевий, яскраво-червоний тони. У поєднанні з базовими кольорами такі акценти будуть дуже ефектними. Думаю, зовсім скоро ми будемо бачити таких зачісок на подіумах та вулицях все більше.

«Фіолетовий шампунь варто застосовувати у поєднанні зі зволожуючим»

— Яка пропорція блондинистих та темних пасм ідеальна у складному фарбуванні?

— Пропорція залежить, перш за все, від того, що вам пасує, та ваших уподобань. А ще від того, які техніки блондування та фарбування прийнятні саме для вашого волосся. Співвідношення темних та світлих пасм — це індивідуальний вибір.

— З якими зачісками блонд поєднується найкраще?

— Цей колір може зробити будь-яку зачіску вишуканою та стильною. Важливо, щоб волосся було здоровим та доглянутим.

— Цей колір, як відомо, непростий у догляді.

— Так. Найважче зберегти чистоту відтінку і здорову текстуру волосся. Воно потребуватиме додаткового живлення та зволоження, а іноді й репігментації, якщо стає жовтуватим … Обираючи блонд, необхідно мати досить часу на додатковий догляд і дещо більший, ніж зазвичай, бюджет. Але блонд вартий таких зусиль у догляді. Це скаже вам більшість його поціновувачів.

— А як правильно доглядати за висвітленим волоссям?

- Зазвичай, коли колір блонда свіжий, фіолетовий шампунь проти жовтизни не слід використовувати протягом перших 4−5 тижнів, тому що пігмент у засобі для миття волосся займе місце красивого відтінку, який ви маєте після фарбування або тонування. Отже, у такий спосіб може статися гіперпігментація, і тому іноді на волоссі з’являються фіолетові або сіруваті плями. Фіолетовий шампунь слід використовувати лише після того, як блондинистий колір отримає жовтуваті відтінки внаслідок окислення. Фіолетовий шампунь варто застосовувати у поєднанні зі зволожуючим.

Перше миття має бути зволожуючим засобом, а друге — фіолетовим. Ви ніколи не повинні мити волосся лише фіолетовим шампунем, оскільки з часом він може висушити та забарвити волосся. Я особисто використовую також зволожуючі маски, які містять кератин. Арганову або кокосову олії також можна використовувати, але в поєднанні зі зволожуючою маскою. Ви можете нанести їх на сухе волосся та тримати 1−2 години. Але після цього потрібно змити, інакше волосся буде жирним. Важливо знати, що, якщо у вас висвітлене волосся, слід уникати дуже гарячої води та занадто гарячих інструментів для укладання.



Блонд чудово поєднується з багатьма зачісками

— Чи сумісний блонд з хімічною завивкою?

— Уже протягом кількох років вона знову у моді. Проте робити хімічну завивку фарбованого або освітленого світлого волосся ні в якому разі не варто. Чому? Поясню. Оскільки розчин для хімічної завивки повністю змінює структуру волосся, воно може ставати ламким. Проте, якщо блондинистий колір волосся є натуральним, хімічну завивку можна робити. Натуральне світле пасмо є досить стійким і еластичним.

Стилістка Крістіна Керестеш: «Бути законодавцем моди — велика відповідальність»

— Які поради дасте тим, хто хоче кардинально змінити колір волосся з темного на блонд?

— Такий перехід бажано здійснювати не за один сеанс, щоб максимально зберегти волосся здоровим. Принаймні я як фахівець таких різких трансформацій уникаю. Залежно від того, наскільки темний відтінок, я зазвичай рекомендую делікатний перехід, виконаний змішаними техніками протягом двох-трьох, іноді й чотирьох сеансів. Це може тривати 9−10 місяців.

— Літо — сезон весіль. Які зачіски у тренді для наречених?

— Після пандемії уподобання дещо змінилися. Наречені віддають перевагу більш простим зачіскам — зокрема низьким безладним пучкам. Також популярні класичні хвилі. Проте і пряме волосся актуальне. Перед тим, як робити зачіску нареченій, я завжди наполягаю на попередній консультації, де ми обговорюємо, яку зачіску вона хоче мати, які будуть аксесуари, сукня, фата, квіти в букеті… Всі деталі дуже важливі, щоб наречена відчувала себе комфортно. Адже весілля — один із найважливіших днів у її житті.

— Які поради щодо зачісок даєте нареченим?

- Не варто експериментувати у такий важливий та відповідальний день, як весілля. Краще притримуватись стилю, який для вас характерний. Якщо хочеться чогось нового, варто спробувати 2−3 зачіски напередодні весілля — причому у поєднанні з аксесуарами та фатою, які будете використовувати. Тоді ви зможете побачити та відчути, чи вам це подобається та підходить.

Раніше відома стилістка зачісок Крістіна Керестеш розповідала про трендовий колір у фарбуванні волосся.

Фото з альбому Крістіни Керестеш

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