Українські морпіхи звільнили з російського полону свого колегу (відео)

Нещодавно в ГУР розповідали про спецоперацію «Прапор», під час якої вдалося евакуювати з тимчасово окупованої території України військовослужбовців десантно-штурмових військ — вони були важко поранені та майже 1,5 роки перебували в тилу ворога.

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Про схожу операцію повідомляють й у ВМС ЗСУ — українські морські піхотинці врятували колегу, який був захоплений ворогом під час виконання бойового завдання та провів у неволі близько півтора року. Військовослужбовця врятували та евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції.

За час перебування в полоні російських загарбників морпіх на ім'я Олександр неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.

«Для визволення Олександра було залучено багато сил. В результаті складної та багатоетапної операції, розробленої Управлінням розвідки Командування Військово-Морських Сил ЗС України, „Янголам“ вдалося провести успішну евакуацію та повернути 29-річного морського піхотинця», — розповіли у ВМС і додали, що деталі операції не розкриваються з міркувань безпеки.

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Мати Олександра Ольга, яка працює вчителькою української мови, зізналася, що до останнього моменту «не могла повірити, що це все можливо». Наразі звільнений морпіх вже зустрівся із матір'ю.

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Відзначається, що Олександр став 69-ю людиною, яку «Янголи» успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Окрім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським загарбникам земель, цей загін також виконує широкий спектр завдань.

Нагадаємо, що наприкінці червня в рамках обміну полоненими на підкорнтольні території вдалося повернути 90 військових, а також 10 цивільних бранців кремля.

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Фото — скріншот

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