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Полотно знайшли на автобусній зупинці: двічі викрадену картину Тиціана продали за рекордну суму

11:24 6 липня 2024
Картина Тіціана Вечелліо «Відпочинок на шляху до Єгипту»

Аукціони в Лондоні часто вражають своїми рекордами. Картину італійського майстра епохи Відродження Тиціана Вечелліо «Відпочинок на шляху до Єгипту», яка була викрадена двічі, продали на аукціоні за 22,3 млн доларів. Аукціонний дім Christieʼs у Лондоні виставив шедевр за15−25 мільйонів фунтів стерлінгів (19−32 мільйони доларів), і зрештою вона була придбана за 17,5 мільйона фунтів (22,3 мільйона доларів). Як повідомляє CNN, це стало рекордною ціною за роботу цього художника на аукціоні.

Картина розміром 46,2 см на 62,9 см вважається невеликою у порівнянні з іншими роботами Тиціана. Після того, як полотно кілька разів переходило з рук в руки серед аристократів, його вперше викрали і вивезли до Парижу наполеонівські війська під час французької окупації Відня в 1809 році.

Після повернення картини до Відня в 1815 році вона знову потрапила до кількох приватних колекцій, перш ніж стати власністю четвертого англійського маркіза графства Вілтшир Джона Олександра Тінна. У 1995 році картину викрали з садиби нащадків Тінна — Лонгліт. Полотно зникло на сім років, доки детектив Чарльз Хілл не знайшов його на автобусній зупинці в Лондоні.

Раніше повідомляли про те, що картину Івана Марчука продали за рекордну для українських художників суму.

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На фото у заголовку картина Тиціана Вечелліо «Відпочинок на шляху до Єгипту»

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