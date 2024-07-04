У Ворохті на Прикарпатті місцеві жителі «збунтувалися» проти блокпоста ТЦК: військові відповіли (відео)

В Україні триває загальна мобілізація. У Івано-Франківській області у Ворохті місцеві перекрили дорогу і заблокували роботу ТЦК, повідомляє ТСН.

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Так, через співробітників ТЦК люди перестали їздити у Ворохту, село почало втрачати у доходах та починає вимирати.

В ОК «Захід» повідомили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб. Про це повідомили в ОК «Захід».

Там зазначили, що люди напали на представника ТЦК і побили його машину. Також їм не зрозуміло проти чого протестують місцеві.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні вперше протестували через зміни в мобілізації.

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