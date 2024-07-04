Результат здивує навіть досвідчених господинь: Марина Жукова поділилася цікавим лайфаком

Експертка з чистоти Марина Жукова часто допомагає господиням слушними порадами з домогосподарства.

Нещодавно вона розповіла, як відіпрати сильно забруднені речі.

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Для цього знадобиться гаряча вода, сода та господарче мило. В миску з гарячою водою покласти столову ложку харчової соди й столову ложку подрібненого мила. Все добре перемішати. Потім у цей розчин опустити брудну річ й залишити приблизно на годину.

За годину бруд відмокне. Річ потрібно прати у пральній машині або навіть руками.

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Результат багатьох здивує, впевнена пані Марина.

Раніше Марина Жукова розповіла, як повернути білизну кухонним рушникам, а також як прибрати забруднення глибоко під обідком унітаза.

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