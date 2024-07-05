Майже Сахара: в Україні очікують аномально високу температуру повітря

В Україні наступного тижня температура повітря може піднятись до +40−41 градусів.

За даними ДСНС, впродовж 11−15 липня у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується до +40-+41 градусів.



В інших регіонах, за прогнозами синоптиків, до +35-+38 градусів.



В Укргідрометцентрі пояснюють, що така аномальна спека пов’язана з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки.



«40−41° - близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень», — йдеться у повідомленні.



Мешканців областей, де очікуються повітряны маси з Африки, закликають, по можливості, не виходити на вулицю та пити більше води.

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А от наступної суботи температура повітря в Україні ще буде комфортною.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у більшості областей передбачається +26…+29 градусів.

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«Осядуть трохи градуси навіть у східній частині. Тобто, там все одно буде спека, проте +35…+37 коротко зміняться на +30…+32 градуси», — повідомляє Діденко.

Найспекотнішим залишиться лише південь України: там буде +30…+35 градусів.

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У неділю спека знову охопить всю нашу територію, знов до +35 градусів. Тільки у північних областях буде +26…+29 градусів.

Але вже з понеділка, 8 липня, і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться.

Температура повітря досягатиме впродовж дня +33…+37 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +34…+39, місцями до +40 градусів.

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У Києві 6−7 липня буде досить комфортна погода до +27…+29. Дощів не очікується. Надалі в столиці спека посилиться.

Нагадаємо, крім спеки на наступному тижні, 10 липня, очікується найсильніша магнітна буря місяця. Вже з 14 до 16 липня інтенсивність магнітної бурі буде падати. Наступні магнітні коливання експерти очікують 20 і 21 липня.

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