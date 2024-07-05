Киянам допоможуть зігрітися взимку: мешканцям багатоповерхівок частково компенсують гроші за генератори

У Києві депутати ухвалили рішення про збільшення суми грошової компенсації за купівлю генераторів для багатоквартирних будинків.

Про це повідомили у КМДА.

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Зараз право на відшкодування мають об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, юридичні особи та управителі багатоквартирних житлових будинків.

Нові суми компенсації співвласникам будинків тепер такі:

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- до 100 тисяч гривень для будинків до 6 поверхів;

- до 200 тисяч гривень для будинків 7−16 поверхів;

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- до 300 тисяч гривень для будинків від 17 поверхів і з даховими або вбудовано-прибудованими котельнями.

Ті, хто отримав компенсацію раніше, зможуть доотримати суму відшкодування, відповідно до нових змін, пояснило керівництво міста.

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Відшкодування стосуватиметься не тільки ОСББ та ЖБК, а й всіх багатоповерхових будинків столиці, де таке рішення ухвалять мешканці.

Зараз в столиці діють програми для ОСББ та ЖБК, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання. При встановленні незалежних джерел енергії бюджет міста відшкодовує 75% вартості обладнання. На сьогодні в столиці вже втілили понад 670 таких проєктів.

Нагадаємо, власників генераторів не будуть штрафувати за перевищення рівня шуму. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій, у випадках, коли шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель, санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються.

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