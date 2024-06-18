«Охорона, відміна»: в МОЗ розповіли, чи штрафуватимуть українців за «гучні» генератори

В МОЗ спростували інформацію щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму.

Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій, у випадках, коли шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель, санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються.

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Зазначається, що статтею 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби:

Допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35−55 дБА вдень та 25−35 дБА вночі,

Допустимі рівні звуку на території житлової забудови — 50−60 дБА вдень та 40−50 дБА вночі.

Також у МОЗ дали роз'яснення щодо деяких аспектів використання генераторів на випадок відключення світла.

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Як знизити рівень шуму від генератора?

Встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень чи оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами. Можна обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведення вихлопних газів.

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Додаткову звукоізоляцію можна створити, обклавши генератор мішками з піском. Укладайте їх навколо так, щоб агрегат було видно з півтораметрової відстані. Таке звукоізоляційне коло з мішків дозволить зменшити шум від генератора. Важливо, щоб відстань від увімкненого генератора до мішків була не меншою, ніж пів метра.

Крім шуму генератори можуть створювати вібрації, які передаються на стіни будівель та меблі. Це спричиняє дискомфорт та навіть може спровокувати психофізіологічні розлади.

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Для зменшення вібрації, слід:

За можливості встановити генератор якнайдалі від будівель.

Встановити генератор на рівну поверхню, бажано на міцний та стійкий підготовлений фундамент.

Підкласти під генератор грубий гумовий килимок.

Використовувати спеціальні амортизатори або ізоляційні матеріали для поглинання вібрацій.

Робота генераторів погіршує якість повітря внаслідок викидів таких речовин, як чадний газ, оксиди вуглецю, оксиди азоту, ангідрид сульфатний, акролеїн, бензопірен тощо. Це негативно впливає на здоровʼя легень та серця, особливо у людей з хронічними захворюваннями, а також може призвести до отруєння, особливо в замкнених або погано провітрюваних приміщеннях.

Для убезпечення від негативного впливу викидів:

Встановлюйте генератор на відкритому повітрі, де є посилений повітрообмін.

Встановлюйте генератор далі від вікон та входів до будівлі — чадний газ може потрапляти до приміщення через отвори, якщо генератор стоїть надто близько.

Вчасно проводьте технічне обслуговування генераторів, щоб запобігти витіканням та несправностям.

Вчасно міняйте фільтри.

Заправляйте генератор паливом належної якості, яке не має у складі свинцевих сполук.

Пам’ятайте, що некоректне встановлення або експлуатація генераторів може призвести до пожеж та інших аварійних ситуацій, що загрожують життю та здоровʼю людей.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 червня, в Україні протягом всього дня застосовуватимуться графіки відключення світла через дефіцит у системі.

Фото Pixabay

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